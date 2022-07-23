網PO台南新化員警吃案 警分局：正在調查

有網友在網路社團「靠北警察」貼文稱「警察吃案」，他的朋友遭詐騙，前天下午三點多到台南新化那拔派出所報案，結果當班警察不肯受理，要他到山上派出所報案；貼文一出現立刻引發議論、許多網友留言。新化分局表示，接獲相關訊息已請督察室調查中，一定秉公處理。

貼文者表示，以前就聽說警察會吃案，「還真讓他們遇到了」；貼文者質疑，難道那拔所的警察不是警察、不能處理詐騙案？「還是老的警察都喜歡吃案？」