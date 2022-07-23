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網PO台南新化員警吃案 警分局：正在調查
有網友在網路社團「靠北警察」貼文稱「警察吃案」，他的朋友遭詐騙，前天下午三點多到台南新化那拔派出所報案，結果當班警察不肯受理，要他到山上派出所報案；貼文一出現立刻引發議論、許多網友留言。新化分局表示，接獲相關訊息已請督察室調查中，一定秉公處理。
貼文者表示，以前就聽說警察會吃案，「還真讓他們遇到了」；貼文者質疑，難道那拔所的警察不是警察、不能處理詐騙案？「還是老的警察都喜歡吃案？」
新化分局表示，初步了解那拔所人力有限、當時所內只有所長、副所長；所長稱當時接到電話詢問時正在受理另一案件，得知報案者住處離山上派出所較近，才向對方說明建議可以就近報案，因而遭到誤會。因拒絕受理報案將遭嚴厲懲處，會慎重調查釐清事實。
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