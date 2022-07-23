新北7旬婦遊宜蘭失蹤 員山警消望龍埤急尋人

宜蘭員山的知名景點望龍埤今天傳出一名婦人失蹤，枕山派出所下午3點多獲報，調閱周邊監視器找尋婦人去向，員山消防隊、員山義消也緊急出動在附近找人。

據了解，該名失聯遊客為74歲王姓婦人，今天參與新北樹林的里民活動，搭遊覽車來到宜蘭一日遊。早上抵達望龍埤，11點多集合要離開時，卻不見王姓婦人；同行友人經初步遍尋不著，下午3點多報警求援。

據悉，王姓婦人身高160公分、短髮，今天穿著深色上衣、裙裝戴墨鏡，身體狀況尚可。王婦女兒得知後，也從台北趕到宜蘭，只希望能趕快找到媽媽。

王婦親友今天晚間在臉書發文拜託大家協尋，「我的乾媽，今天參加鄰里旅遊，去宜蘭望龍埤玩。結果現在失蹤了。」也提到過程中打過幾次電話，「她有幾次有接，但我覺得她應該真的是失智了..她沒辦法很明確的講清楚自己在哪裡，然後應該也是脫水出現幻覺，一直說看到小男孩小女孩。」

該名親友表示，「她老人家在電話那端一直哭說想回家，可是連自己所在位置都說不明白，我想打視訊給她，她也都不會或者忘記怎麼把電話接起來。」