快訊

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

鄭文燦拱天宮參拜 婦人不滿被勸離飆罵「政客真丟臉」

新北市議員參選人陳世軒遭恐嚇 警方受理偵辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒，今天辦公室接獲恐嚇電話，對方要陳世軒下周二，不要到衛福部立台北醫院50周年活動時，去鬧場蘇貞昌，否則要派人架離他。今天下午3時許，陳世軒向新莊警分局偵查隊報案，目前警方正調閱通聯記錄循線追緝中。

據了解，台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒辦公室，今天上午10時23分接到一通未顯示來電電話，對方表示「若其於7月26日至衛生福利部臺北醫院參加50周年活動（預計蘇貞昌將會出席），將派人將其架離」。電話隨即掛掉。

陳世軒辦公室工作人員趕緊向陳世軒報告，陳聽心生畏懼，於今天下午3時許前往新莊警分局偵查隊報案，目前新莊警方受理，也調閱通聯記錄分析，正積極追查中。

新北市議員參選人陳世軒辦公室，今早遭人電話恐嚇，今天下午3時許，陳世軒到新莊警分局報案。圖／陳世軒提供
新北市議員參選人陳世軒辦公室，今早遭人電話恐嚇，今天下午3時許，陳世軒到新莊警分局報案。圖／陳世軒提供

陳世軒 台灣民眾黨 恐嚇

延伸閱讀

中小學生營養午餐吃石斑　蘇貞昌肯定力讚創舉

獨／「敢來找蘇貞昌就架走你」 議員參選人接恐嚇電話

林佳龍說蘇貞昌是靠山 新北議員江怡臻批：市民才是

婉拒接林佳龍競總主委 蘇貞昌說是為了這原因

相關新聞

新北市議員參選人陳世軒遭恐嚇 警方受理偵辦

台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒，今天辦公室接獲恐嚇電話，對方要陳世軒下周二，不要到衛福部立台北醫院50周年活...

台中砂石車與機車碰撞釀1死1傷 男騎士腦漿溢出當場無生命跡象

今天下午5點多，台中市后里區發生死亡車禍，一輛砂石車行經三豐路與星科路口，疑與機車騎士發生碰撞，釀成1死1傷憾事。台中市...

68歲老翁登錐麓古道滑落邊坡卡樹上 頭部撕裂傷獲救

一名68歲陳姓老翁，今天與友人一同到太魯閣國家公園走錐麓古道，返程時在距出口約2公里處，不慎失足滑落約20公尺邊坡，卡在...

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

高雄醫學大學附設岡山醫院7月13日才舉辦上梁典禮，祈求工程順利，豈料，今天下午3時33分一名男工人不慎從工地三樓墜落，當...

國道1號新竹段內側車道火燒車 駕駛急逃生

國道1號新竹路段北上96.9公里內側車道今天下午4點多發生火燒車事故，1輛黑色自小客車突然起火燃燒，冒出陣陣濃煙，造成後...

16歲少女無照騎車撞前車拋飛落地 頭部受創送醫命危

新北市三重區16歲林姓少女，今天下午無照騎車，騎經重新堤外道路疏洪十六路口，疑車速過快來不急煞車，當場追撞前方停等紅燈汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。