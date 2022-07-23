新北市議員參選人陳世軒遭恐嚇 警方受理偵辦

台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒，今天辦公室接獲恐嚇電話，對方要陳世軒下周二，不要到衛福部立台北醫院50周年活動時，去鬧場蘇貞昌，否則要派人架離他。今天下午3時許，陳世軒向新莊警分局偵查隊報案，目前警方正調閱通聯記錄循線追緝中。

據了解，台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒辦公室，今天上午10時23分接到一通未顯示來電電話，對方表示「若其於7月26日至衛生福利部臺北醫院參加50周年活動（預計蘇貞昌將會出席），將派人將其架離」。電話隨即掛掉。