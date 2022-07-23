女子沙里仙溪溯溪 失足捲入漩渦卡石下溺斃
一名女子今天隨隊到南投縣信義鄉沙里仙溪溯溪，不慎失足遭漩渦捲入大石頭下方溺斃，由於水流吸力強勁，家屬及消防局考量搜救人員安全，研擬進一步救助計畫，明天持續進行。
南投縣消防局救災救護指揮科今天上午10時58分獲報指出，信義鄉沙里仙溪有溺水案，立即派遣轄區玉山分隊出勤，由隊員李家銘擔任初期指揮官，並調派信義分隊救護車、中心碑及草屯分隊潛水隊，總計出動救護車1輛、勤務車3輛、消防7人、義消15人。
消防局表示，4男、2女今天至信義鄉沙里仙溪溯溪，預計當天離開，其中來自台中、約37歲郭姓女子遭漩渦捲入大石頭下方，隊員趕緊報案指同行一名女性溺水，搜救人員下午發現郭女遺體卡在石縫，由於水流強勁，考量搜救人員安全，進一步擬訂較安全的救助計畫。
搜救人員指出，死者遺體卡在一塊大石頭下方縫隙，強勁溪水不斷沖刷石頭，產生很強吸力，人員就算綁著安全繩索，貿然下水也恐被漩渦吸入；沙里仙溪今天水流與平常差不多，近日無明顯大雨，反而水量還減少一點，死者疑失足落水被捲入石頭下方漩渦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言