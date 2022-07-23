快訊

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

鄭文燦拱天宮參拜 婦人不滿被勸離飆罵「政客真丟臉」

女子沙里仙溪溯溪 失足捲入漩渦卡石下溺斃

中央社／ 南投縣23日電

一名女子今天隨隊到南投縣信義鄉沙里仙溪溯溪，不慎失足遭漩渦捲入大石頭下方溺斃，由於水流吸力強勁，家屬及消防局考量搜救人員安全，研擬進一步救助計畫，明天持續進行。

南投縣消防局救災救護指揮科今天上午10時58分獲報指出，信義鄉沙里仙溪有溺水案，立即派遣轄區玉山分隊出勤，由隊員李家銘擔任初期指揮官，並調派信義分隊救護車、中心碑及草屯分隊潛水隊，總計出動救護車1輛、勤務車3輛、消防7人、義消15人。

消防局表示，4男、2女今天至信義鄉沙里仙溪溯溪，預計當天離開，其中來自台中、約37歲郭姓女子遭漩渦捲入大石頭下方，隊員趕緊報案指同行一名女性溺水，搜救人員下午發現郭女遺體卡在石縫，由於水流強勁，考量搜救人員安全，進一步擬訂較安全的救助計畫。

搜救人員指出，死者遺體卡在一塊大石頭下方縫隙，強勁溪水不斷沖刷石頭，產生很強吸力，人員就算綁著安全繩索，貿然下水也恐被漩渦吸入；沙里仙溪今天水流與平常差不多，近日無明顯大雨，反而水量還減少一點，死者疑失足落水被捲入石頭下方漩渦。

溯溪 南投 溺水

延伸閱讀

國家級風帆教練溺斃蓮池潭 好友研判他為救孩子賠了命

男子獨赴黃金峽谷溯溪失聯 花蓮消防人員持續搜尋

蓮池潭帆船翻覆2溺斃今相驗 男童哥哥痛哭掩面哭泣

男童學風帆船溺斃...失聯國家級教練身分曝光 內行揭危險性：怎沒穿救生衣

相關新聞

網PO台南新化員警吃案 警分局：正在調查

有網友在網路社團「靠北警察」貼文稱「警察吃案」，他的朋友遭詐騙，前天下午三點多到台南新化那拔派出所報案，結果當班警察不肯...

新北7旬婦遊宜蘭失蹤 員山警消望龍埤急尋人

宜蘭員山的知名景點望龍埤今天傳出一名婦人失蹤，枕山派出所下午3點多獲報，調閱周邊監視器找尋婦人去向，員山消防隊、員山義消...

新北市議員參選人陳世軒遭恐嚇 警方受理偵辦

台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒，今天辦公室接獲恐嚇電話，對方要陳世軒下周二，不要到衛福部立台北醫院50周年活...

台中砂石車與機車碰撞釀1死1傷 男騎士腦漿溢出當場無生命跡象

今天下午5點多，台中市后里區發生死亡車禍，一輛砂石車行經三豐路與星科路口，疑與機車騎士發生碰撞，釀成1死1傷憾事。台中市...

68歲老翁登錐麓古道滑落邊坡卡樹上 頭部撕裂傷獲救

一名68歲陳姓老翁，今天與友人一同到太魯閣國家公園走錐麓古道，返程時在距出口約2公里處，不慎失足滑落約20公尺邊坡，卡在...

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

高雄醫學大學附設岡山醫院7月13日才舉辦上梁典禮，祈求工程順利，豈料，今天下午3時33分一名男工人不慎從工地三樓墜落，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。