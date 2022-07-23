台中砂石車與機車碰撞釀1死1傷 男騎士腦漿溢出當場無生命跡象

今天下午5點多，台中市后里區發生死亡車禍，一輛砂石車行經三豐路與星科路口，疑與機車騎士發生碰撞，釀成1死1傷憾事。台中市消防局表示，救護人員到場，62歲男性倒地頭顱破裂已明顯死亡，未送醫，另名59歲女騎士腰痛、意識清楚送醫。砂石車駕駛涉犯業務過失致死罪嫌，進一步肇事原因有待警方釐清。

這起死亡車禍發生在下午5點38分，一輛砂石車行經后里區三豐路與星科路口，不明原因與機車騎士發生碰撞，造成一名男性當場無生命跡象，一旁民眾嚇得趕緊報警。

台中市消防局表示，經醫護人員檢傷，62歲男性頭部明顯外傷，無生命跡象，另名59歲女性意識清楚，自述腰痛，送豐原醫院救護。