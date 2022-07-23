68歲老翁登錐麓古道滑落邊坡卡樹上 頭部撕裂傷獲救

一名68歲陳姓老翁，今天與友人一同到太魯閣國家公園走錐麓古道，返程時在距出口約2公里處，不慎失足滑落約20公尺邊坡，卡在樹上。消防局獲報，與太管處組成17人搜救隊伍入山，下午4時許將傷者救出，頭部撕裂傷，正護送下山。

花蓮縣消防局今天下午1時49分接獲報案電話，指陳姓老翁與3名友人同行登錐麓古道，回程時在古道2公里處滑落邊坡約15至20公分，報案人表示，該處坡度相當陡，陳姓老翁被卡在樹上。

消防局新秀消防分隊、特搜大隊及花蓮消防分隊都出動救援，偕同太魯閣國家公園管理處人員組成17人搜救隊伍，下午4時13分抵達現場，約20分鐘後將陳姓老翁帶回步道，陳姓老翁頭部約5公分撕裂傷，無生命危險，經處置後由救難人員護送下山就醫。