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68歲老翁登錐麓古道滑落邊坡卡樹上 頭部撕裂傷獲救
一名68歲陳姓老翁，今天與友人一同到太魯閣國家公園走錐麓古道，返程時在距出口約2公里處，不慎失足滑落約20公尺邊坡，卡在樹上。消防局獲報，與太管處組成17人搜救隊伍入山，下午4時許將傷者救出，頭部撕裂傷，正護送下山。
花蓮縣消防局今天下午1時49分接獲報案電話，指陳姓老翁與3名友人同行登錐麓古道，回程時在古道2公里處滑落邊坡約15至20公分，報案人表示，該處坡度相當陡，陳姓老翁被卡在樹上。
消防局新秀消防分隊、特搜大隊及花蓮消防分隊都出動救援，偕同太魯閣國家公園管理處人員組成17人搜救隊伍，下午4時13分抵達現場，約20分鐘後將陳姓老翁帶回步道，陳姓老翁頭部約5公分撕裂傷，無生命危險，經處置後由救難人員護送下山就醫。
錐麓古道位於立霧溪北岸，為日據時期開鑿的合歡越嶺道路的一部份，山徑沿著陡峭的大理石河谷懸崖鑿闢，海拔約765公尺，斷崖景色壯麗懾人，也是史蹟保存區，為太魯閣國家公園內相當受歡迎的步道。因西段崩塌嚴重，目前僅開放東段錐麓吊橋至斷崖駐在所的3.1公里路段，採東進東出，需事先申請並付費。
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