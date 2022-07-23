聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道1號新竹段內側車道火燒車 駕駛急逃生
國道1號新竹路段北上96.9公里內側車道今天下午4點多發生火燒車事故，1輛黑色自小客車突然起火燃燒，冒出陣陣濃煙，造成後方塞車回堵數公里。警消獲報到場灌救，所幸車上駕駛已緊急逃生，初判是機件老舊冒煙起火，起火原因由警消人員釐清中。
新竹市消防局今天下午4點40分接獲報案，指國道1號北上路段的內側車道有小客車起火燃燒，後方車輛回堵1公里，派出3車7人於4點54分趕到現場，火勢在4分鐘內迅速控制，傍晚5點2分撲滅。因事發地點在竹北，也通報竹縣派員前往派員前往調查起火原因。
依據火燒車現場影像，當時火勢猛烈且冒出陣陣黑煙，不僅影響國道行車視線，也造成後方回堵，經消防人員灌救，車頭幾乎全毀只剩骨架。國道警方指出，車上僅1名駕駛，行駛間聽到異常聲響接著發現冒煙，趕緊在車道間停車，下車逃生沒有受傷。
據悉，車輛疑似機件老舊引起火燒車事故，幸好沒有人員或路過車輛被波及，國道警方也提醒最近天熱，用路人上路前最好先檢查車況，避免行進間發生故障等意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言