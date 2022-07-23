網友恐嚇槍殺盧秀燕 蔡其昌：恐嚇是不對的行為
7月初有網紅臉書直播，其中網友揚言要槍擊台中市長盧秀燕，引發恐慌與議論，有人向台中市刑大報案，警方組成專案小組查緝犯嫌，5小時內偵破。台中市長盧秀燕說，這名男子生病了，很辛苦，她已向檢察官表示不追究。民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌表示，恐嚇是不對的行為，他非常反對恐嚇與暴力，也不樂見這種情形發生。
蔡其昌今日下午出席東峰公園的泡泡派對親子活動，他說，「我非常反對恐嚇、暴力，不樂見這種情形，也不能讓這種情形持續發生。」
蔡其昌強調，政治競爭或是任何一個人的行為，不論喜歡或是不喜歡，台灣是個民主社會，也是個法治社會，大家可以有言論自由，也能有表達意見的方法，但是在法治國家中，希望大家守住紅線，無論恐嚇盧市長或是其他候選人都是不對的行為。
盧秀燕表示，這名網友，經過了解，他生活辛苦，有些生病，她向檢察官表示她不追究，有些生病的因素，家人也很辛苦。不會追究，會關心他、幫助他，希望他就醫順利。
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