快訊

林智堅論文爭議連環爆 陳明通發4千字長文「原創無涉抄襲」

太空人「自己DIY」恐害3名女同事懷孕？ 真相曝光

熱浪玩水帳篷淪空城 白沙灣男連偷2皮夾埋沙灘滅證被逮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

近日天氣炎熱，新北市北海岸白沙灣擠滿游泳及戲水人潮，很多民眾把隨身物品放在沙灘的遮陽帳篷區，衝下水去游泳。李姓男子趁沒人看顧時。涉嫌連續竊取2名被害人的皮夾，翻找時被民眾發現報案。救生人員利用沙灘車載員警火速趕至現場，李男把皮夾埋沙灘想滅證，被眼尖警揪出，訊後依竊盜嫌移送檢方偵辦。

金山警分局調查，老梅派出所昨天下午1時許，接獲民眾報案，白沙灣沙灘處有竊賊行竊，由於道路距離沙灘處有段距離，現場救難人員利用沙灘車載員警火速到達現場。

警方到場發現李姓男子（23歲）被民眾圍起來，李男利用遊客離開帳篷玩水時，下手行竊民眾隨身財物，分別在兩處帳篷偷走2個皮夾，但他發現員警到達，狡猾地先用腳將皮夾埋到沙堆裡裝神弄鬼。

警方將李男逮捕，眼尖發現沙灘有突出，從沙中挖出皮包，李男當場俯首認罪，一名失主也趕回帳篷了解。交通部北觀處也立即在現場廣播，請現場遊客查看攜帶物品有無遺失，另一名失主也趕回帳篷，2個皮夾分別有2300、147元，警方訊後依竊盜罪將李嫌移送士林地檢署偵辦。

金山警分局老梅派出所所長林文智表示，分局跟北觀處、當地救生人員及業者充分合作，加強巡守及注意防範，也呼籲旅遊民眾，夏日炎炎，戲水消暑，貴重物品應妥善保管，勿讓宵小有可乘之機，影響遊玩興致。

熱浪玩水帳篷淪空城，白沙灣男連偷2皮夾埋沙灘滅證被逮。記者游明煌／翻攝
熱浪玩水帳篷淪空城，白沙灣男連偷2皮夾埋沙灘滅證被逮。記者游明煌／翻攝
熱浪玩水帳篷淪空城，白沙灣男連偷2皮夾埋沙灘滅證被逮。記者游明煌／翻攝
熱浪玩水帳篷淪空城，白沙灣男連偷2皮夾埋沙灘滅證被逮。記者游明煌／翻攝

沙灘 失主

延伸閱讀

熱浪下瑞士多處缺水 宣布禁止取河水、洗車或開灑水器

北市高溫紅色燈號 發布熱浪預警通報、啟動應變

高溫破攝氏40度 公蜜蜂受不了熱浪「爆炸性射精」陰莖被擠出體外成群慘死

英國喬治王子9歲生日前夕 官方曝沙灘燦笑萌照

相關新聞

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

高雄醫學大學附設岡山醫院7月13日才舉辦上梁典禮，祈求工程順利，豈料，今天下午3時33分一名男工人不慎從工地三樓墜落，當...

國道1號新竹段內側車道火燒車 駕駛急逃生

國道1號新竹路段北上96.9公里內側車道今天下午4點多發生火燒車事故，1輛黑色自小客車突然起火燃燒，冒出陣陣濃煙，造成後...

16歲少女無照騎車撞前車拋飛落地 頭部受創送醫命危

新北市三重區16歲林姓少女，今天下午無照騎車，騎經重新堤外道路疏洪十六路口，疑車速過快來不急煞車，當場追撞前方停等紅燈汽...

濃煙瞬間吞噬馬路…高雄回收場大火燒3.5小時撲滅 初估損失千萬元

高雄市鳥松區一間廢棄物處理場今天上午傳出火警，由於內部堆放回收電池及廢紙，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙瞬間吞噬廠房外馬路，...

嘉義市機車被撞卡貨車頭 女騎士彈至路旁受輕傷

一名婦人今騎機車行經嘉義市區一處路口時與小貨車發生車禍，小貨車煞車不及輾壓機車，司機驚慌查看車底卻沒人，原來在碰撞瞬間婦...

無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

體育署洪姓職員日前突不適倒地，送醫治療時不治身亡，家屬指洪身體健康，無重大、慢性病史，未曾確診，僅生前曾接種莫德納疫苗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。