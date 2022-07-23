熱浪玩水帳篷淪空城 白沙灣男連偷2皮夾埋沙灘滅證被逮
近日天氣炎熱，新北市北海岸白沙灣擠滿游泳及戲水人潮，很多民眾把隨身物品放在沙灘的遮陽帳篷區，衝下水去游泳。李姓男子趁沒人看顧時。涉嫌連續竊取2名被害人的皮夾，翻找時被民眾發現報案。救生人員利用沙灘車載員警火速趕至現場，李男把皮夾埋沙灘想滅證，被眼尖警揪出，訊後依竊盜嫌移送檢方偵辦。
金山警分局調查，老梅派出所昨天下午1時許，接獲民眾報案，白沙灣沙灘處有竊賊行竊，由於道路距離沙灘處有段距離，現場救難人員利用沙灘車載員警火速到達現場。
警方到場發現李姓男子（23歲）被民眾圍起來，李男利用遊客離開帳篷玩水時，下手行竊民眾隨身財物，分別在兩處帳篷偷走2個皮夾，但他發現員警到達，狡猾地先用腳將皮夾埋到沙堆裡裝神弄鬼。
警方將李男逮捕，眼尖發現沙灘有突出，從沙中挖出皮包，李男當場俯首認罪，一名失主也趕回帳篷了解。交通部北觀處也立即在現場廣播，請現場遊客查看攜帶物品有無遺失，另一名失主也趕回帳篷，2個皮夾分別有2300、147元，警方訊後依竊盜罪將李嫌移送士林地檢署偵辦。
金山警分局老梅派出所所長林文智表示，分局跟北觀處、當地救生人員及業者充分合作，加強巡守及注意防範，也呼籲旅遊民眾，夏日炎炎，戲水消暑，貴重物品應妥善保管，勿讓宵小有可乘之機，影響遊玩興致。
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