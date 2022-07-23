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16歲少女無照騎車撞前車拋飛落地 頭部受創送醫命危
新北市三重區16歲林姓少女，今天下午無照騎車，騎經重新堤外道路疏洪十六路口，疑車速過快來不急煞車，當場追撞前方停等紅燈汽車，林姓少女拋飛落地頭部受創，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救，目前未脫離險境，由於肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解，林姓少女（16歲）今天下午2時許，無照騎著借來的機車，準備到台北打工。未料，途中行經新北市三重區重新堤外道路與疏洪十六路口，疑因車速過快來不急煞車，當場追撞前方停等紅燈汽車（36歲陳男駕駛），林姓少女連人帶車拋飛落地頭部受創，當場沒有呼吸心跳。
救護人員獲報趕抵，檢視林姓少女眼眶周圍泛淤，疑似顱腦出血骨折，現場施予CPR、AED電擊、上頸圈、長背板固定、施打IV給氧，緊急送醫急救，未脫離險境，目前仍與死神拔河。
事後警方對肇事林姓少女、陳男抽血、酒測，皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
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