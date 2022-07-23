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濃煙瞬間吞噬馬路…高雄回收場大火燒3.5小時撲滅 初估損失千萬元
高雄市鳥松區一間廢棄物處理場今天上午傳出火警，由於內部堆放回收電池及廢紙，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙瞬間吞噬廠房外馬路，幸無人員受傷。火勢3.5小時後撲滅，因回收作業機台燒毀、廠房付之一炬，初估損失千萬元。
警消指出，位於鳥松區美山路的中安廢棄物處理場，平時內部堆放回收電池以及塑膠及廢紙，今天上午11時30分許傳出火警，由於堆積物都是易燃物，火勢迅速燃燒，濃濃黑煙佈滿整間廠房後方，瞬間將馬路吞噬，畫面驚人。
消防局獲報，原本先出動5車10人到達，隨後再加派大寮、大社、橋頭、仁武分隊前往支援，共出動16車32人在現場灑水灌救。
火勢延燒約2小時後獲得控制，但仍有悶燒現象，現場出動挖土機排除零星殘火，直至下午3時許火勢才順利撲滅；由於廠房付之一炬，加上回收作業機台燒毀，業者初估損失約1千萬，詳細起火原因由警消調查中。
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