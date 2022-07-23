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嘉義市機車被撞卡貨車頭 女騎士彈至路旁受輕傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

一名婦人今騎機車行經嘉義市區一處路口時與小貨車發生車禍，小貨車煞車不及輾壓機車，司機驚慌查看車底卻沒人，原來在碰撞瞬間婦人被撞擊力反彈到一旁，四肢多處擦挫傷；消防救護人員協助送醫。詳細肇事原因由警方調查中。

今天上午9時24分，嘉義市消防局接獲報案，世賢路一段與北港路交叉路口發生車禍，救護車出勤前往現場，發現是件小貨車與機車車禍，小貨車還輾壓住機車。

騎士是名年約64歲婦人，她表示，在世賢路一段往水上方向直行，過程中與北港路上行駛的小貨車不慎發生擦撞，瞬間被撞開倒地，機車反而被小貨車輾壓，有路過的其他騎士攙扶她到分隔島休息。

救護人員評估傷者狀況，婦人肩部、左手肘擦挫傷、疼痛，OCC無異常，清洗傷口、包紮止血後，送醫院診治。

民眾攙扶婦人到分隔島休息。記者李宗祐／翻攝
民眾攙扶婦人到分隔島休息。記者李宗祐／翻攝
小貨車輾壓機車，婦人瞬間被撞開受傷。記者李宗祐／翻攝
小貨車輾壓機車，婦人瞬間被撞開受傷。記者李宗祐／翻攝

車禍 北港 嘉義

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