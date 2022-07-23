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無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

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無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

莫德納疫苗示意圖。美聯社
莫德納疫苗示意圖。美聯社

體育署洪姓職員日前突不適倒地，送醫治療時不治身亡，家屬指洪身體健康，無重大、慢性病史，未曾確診，僅生前曾接種莫德納疫苗，司法相驗後死因為敗血性休克、呼吸衰竭、雙側肺炎等，仍無法確認死因與疫苗有關。

警方調查，55歲洪姓女子是體育署出納人員，7月11日下午5時許突然於辦公室內倒地不起，救護人員將其送往台安醫院救治，等待病房時情況惡化，轉至中興醫院搶救途中不治身亡。

洪女家屬說，洪平時身體健康狀況良好，無重大或慢性病史，未曾確診新冠肺炎，入院搶救時也篩陰，但生前曾接種莫德納疫苗，懷疑死因與疫苗有關。

檢警司法相驗結果顯示，洪女主要死因是敗血性休克、呼吸衰竭、雙側肺炎、腎病，仍無法判斷死亡是否與接種疫苗有關。

莫德納疫苗 新冠肺炎 慢性病

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