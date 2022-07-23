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嘉義男多年長胖10公斤 手指卡戒太難受求助消防員

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名男子在妻子陪同下尋求消防員幫忙，男子聲稱胖了10多公斤，手指也跟著胖了起來，令他難受的是戴了好幾年的鋼戒卡在無名指脫不下來；消防員發現男子無名指已腫脹，在男子同意後，利用小型刻磨機切割破壞鋼戒讓男子手指脫困。

男子向消防員表示，購買鋼戒戴了好幾年，這些年來已經胖了10多公斤，可能手指跟著胖了，鋼戒卡在無名指上無法脫除，自行試過多種方法，仍摘不下鋼戒，手指腫脹相當難受，所以前來分隊求助「解套」。

第一分隊小隊長林義發及隊員蕭耀輝、吳志文評估卡戒狀況，發現其左手無名指已經腫脹，必須破壞後方得拆除。在徵求得男子同意，立即準備破壞工具破壞。

林義發鋪上保護墊片並固定好手指，先使用斜剪鉗及小型鋼筋剪斷器，嘗試將戒指剪除未果，最後利用小型刻磨機進行切割，同時由吳志文手持噴霧水瓶於旁噴水降溫，戒指終於摘除，男子臉上瞬間露出笑容，感謝消防員的協助。

嘉義市消防局表示，民眾遇卡戒時切莫驚慌，欲取下陷入手指紅腫時，若無適當工具或方法，建議盡速就醫處理或撥打119派員協助。

破壞後的鋼戒。記者李宗祐／翻攝
破壞後的鋼戒。記者李宗祐／翻攝
男子長胖10公斤，手指也跟著胖到卡戒難受求助消防員解套。記者李宗祐／翻攝
男子長胖10公斤，手指也跟著胖到卡戒難受求助消防員解套。記者李宗祐／翻攝

消防員 嘉義 戒指

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