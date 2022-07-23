夫妻幾乎每周攀北大武 妻昨才打4劑今突癱軟倒下

北大武山今天傳出意外事故，一對幾乎每周同攀的中年夫妻，上午走到舊登山口附近，妻子突然全身癱軟倒地，因狀況危急，屏東消防局獲報急派7隊人員趕往救援，經過急救患者不適狀況緩解，夫妻已在警消護送下撤途中，檜谷山莊山屋管理員吳德發說，後來詢問發現，妻子昨天才打完新冠疫苗第4劑，可能是身體不適主因。

吳德發說，這對夫妻幾乎每周上北大武，先生還有單攻實力，兩人體能腳力都不差。上午獲報發現是老山友出狀況也覺得很意外，兩人以往會上到檜谷山莊，最近都走到水源處泡茶，但上午才走到舊登山口，太太突然在廁所旁倒下，因為全身癱軟動彈不得，以兩人體能來看非常不尋常，緊急報案求援。

消防局獲報急派第二大隊等7隊人員趕往，經過緊急施救，患者不適狀況緩解，目前已在下撤途中。患者還對救援警消透露，昨天才剛打完第4劑疫苗。

今天正逢24節氣的大暑，是一年中最熱的周末，吳德發說，山上今天溫度也較高，確實比較熱，但兩夫妻是北大武常客，應該很能適應天候變化，初步研判應該還是剛打完疫苗未充分休息就上山，才造成身體不適。