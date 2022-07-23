警副所長好鼻師半夜聞出「焦味」 及時阻祝融之災

本周三深夜11點多，有民眾到台中市豐原警分局翁子所反映，豐勢路上有臭味，副所長陳清國朝空中聞，果真有疑似燒焦的臭味，率警力到平房後側的國道4號工程工務所查看，發現工務所內悶燒，通報消防局到場撲滅火勢、疏散一旁住戶，所幸未釀成火勢。

翁子所副所長陳清國、警員洪偉倫深夜巡邏完返所，1位機車騎士上門反應，豐勢路二段上疑似有臭味，陳清國聽聞後警覺，「半夜有燒焦臭味，應該是有東西在燒但無人發現」，他立即帶員警洪偉倫、詹智皓及楊景棠沿豐勢路二段沿線查明原因。

警方驅車沿豐勢路二段往石岡區方向前行時，燒焦臭味越明顯，一直到豐原區豐勢路二段附近，發現氣味最重，左鄰右舍紛紛探頭關心，但警方詢問，「有東西在悶燒嗎？」，住戶皆不知道。

警方發現樹林後方有一排5間平房鐵皮屋，陳清國研判有可能是悶燒處，果然在平房後側3間「國道4號工程-工務所」，發現木門縫隙飄散黑煙，門板發黑。

警方立即疏散另2間連棟住戶，通報消防隊到場，另派巡佐劉獻成、警員莊鎧寧協助移置該址前方所停放的車輛，清出通道讓消防車進出。

深夜，工務所人員回來開門，由於屋內悶燒灌進空氣，瞬間起火，已布線消防隊員緊急灌水撲滅，未釀成災害。