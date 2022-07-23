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阿嬤曬到頭昏忘了回家的路 烏日警街景地圖助返家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

連日酷暑，熱傷害個案頻傳，台中市龍井區一名80多歲謝姓老婦人日前頂著烈陽在龍井區沙田路四段274巷內迷路，幸好遇到員警巡邏，員警以手機Google街景圖讓老婦人認路，協助老婦人返家。

台中市警局烏日警分局龍井分駐所警員張瑞宏說，日前他和陳建渝開車巡邏時，看到一名老婦人用極緩慢速度走在路中，當時車輛很多，相當危險，立刻停車，並上前關切。

老婦人表示，她獨自出來買菜的，沒想到買完菜要回家，走在路上，覺得大太陽曬到頭都快暈了，突然忘記家在哪裡？只好慢慢走，邊走邊找回家的路，但都找不到回家的路。

張瑞宏指出，員警擔心其身體不堪負荷，於是先攙扶老婦人到警車上休息，並提供礦泉水讓婦人解渴。待老婦人恢復精神後，只記起住家的路段，但詳細地址卻想不起來。

員警隨後拿出手機使用Google街景圖，讓她逐一認路，最後協助老婦人找到自己的家。老婦人的兒子見員警將老母親平安送返家，頻頻致謝。

台中市警局烏日分局說，連日氣溫創新高，各地出現熱傷害個案，請留意家中長者動向及狀態，避免其獨自外出發生危險；呼籲家中長者如有容易走失之情形，應在其衣著繡上住家地址及家人聯繫電話，使員警及善心民眾能迅速聯絡協助返家。

台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警發現龍井謝姓老婦人在烈日下迷路，利用手機Google街景圖助返家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警發現龍井謝姓老婦人在烈日下迷路，利用手機Google街景圖助返家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警發現龍井謝姓老婦人在烈日下迷路，利用手機Google街景圖助返家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警發現龍井謝姓老婦人在烈日下迷路，利用手機Google街景圖助返家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警發現龍井謝姓老婦人在烈日下迷路，利用手機Google街景圖助返家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警發現龍井謝姓老婦人在烈日下迷路，利用手機Google街景圖助返家。記者趙容萱／翻攝

台中市 兒子

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