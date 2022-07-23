阿嬤曬到頭昏忘了回家的路 烏日警街景地圖助返家
連日酷暑，熱傷害個案頻傳，台中市龍井區一名80多歲謝姓老婦人日前頂著烈陽在龍井區沙田路四段274巷內迷路，幸好遇到員警巡邏，員警以手機Google街景圖讓老婦人認路，協助老婦人返家。
台中市警局烏日警分局龍井分駐所警員張瑞宏說，日前他和陳建渝開車巡邏時，看到一名老婦人用極緩慢速度走在路中，當時車輛很多，相當危險，立刻停車，並上前關切。
老婦人表示，她獨自出來買菜的，沒想到買完菜要回家，走在路上，覺得大太陽曬到頭都快暈了，突然忘記家在哪裡？只好慢慢走，邊走邊找回家的路，但都找不到回家的路。
張瑞宏指出，員警擔心其身體不堪負荷，於是先攙扶老婦人到警車上休息，並提供礦泉水讓婦人解渴。待老婦人恢復精神後，只記起住家的路段，但詳細地址卻想不起來。
員警隨後拿出手機使用Google街景圖，讓她逐一認路，最後協助老婦人找到自己的家。老婦人的兒子見員警將老母親平安送返家，頻頻致謝。
台中市警局烏日分局說，連日氣溫創新高，各地出現熱傷害個案，請留意家中長者動向及狀態，避免其獨自外出發生危險；呼籲家中長者如有容易走失之情形，應在其衣著繡上住家地址及家人聯繫電話，使員警及善心民眾能迅速聯絡協助返家。
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