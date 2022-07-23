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台南女控打高端「半癱」僅獲救濟金10萬 市府曝她現況

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導

台南市永康區40多歲郭姓女子指控去年打2劑高端疫苗後罹患格林-巴利症候群，造成下半身癱瘓無法工作，都靠近80歲母親照顧，她申請疫苗救濟，7月12日接獲國家生技醫療產業策進會來函，內容指出「檢驗結果符合格林巴利症候群之臨床表現，無法確定與接種疫苗（高端）之關聯性。核予救濟金10萬元」，令她無法接受。

台南市衛生局表示，郭女去年8月及9月分別接種COVID-19疫苗第1和2劑後 ，同年11月因全身無力等相關症狀到醫院接受治療，衛生局周年11月20日受理民眾預防接種受害救濟的申請，並收集相關治療病例資料後，函文給國家生技醫療產業策進會由衛福部預防接種受害救濟審議小組審議， 於今年7月12日收到國家生技醫療產業策進會來函經審定核予救濟金10萬元，民眾若有不服可在收交30日內向衛福部提起訴願。

台南市政府社會局指出，獲知郭女情況後派社工協助郭家母女兩人申請身障與中低收入生活津貼，郭女每月領津貼約9千多元，郭母領7千多元，一開始也結合民間慈善單位提供3萬元急難救助，也有慈善團體原本提供每月6千元經濟協助，後來經媒體披露陸續有民眾捐款後才停發，目前郭女可下床行動，也持續有居家服務，社工也持續關注中。

永康區龍潭里長李俊明說，郭姓女子的遭遇引發關注，陸續有各界大批物資與經費援助，幫助她度過難關。郭姓女子在本報記者上門關切時表示不願再成為媒體關注焦點；她的母親則感謝各界協助。

據指出，郭家母女住台南市永康區，郭女原從事服務業，身體狀況原不錯，去年8、9月相繼施打了2劑高端疫苗，結果打完第2劑後出現激烈副作用，到診所看病吃藥無效，反症狀惡化；最後下半身無力，呈現癱瘓，一度雙眼失明，後被診斷為格林、巴利症候群，為病毒攻擊神經的罕見疾病。郭女後住院治療後視力恢復，但下肢仍無力，還要包尿布、復健治療。

台南市衛生局疾管科長林曉玫說明郭女情況。記者吳淑玲／翻攝
台南市衛生局疾管科長林曉玫說明郭女情況。記者吳淑玲／翻攝

高端疫苗 台南 衛生局

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