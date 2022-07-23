高雄回收場堆廢電池傳火警 濃煙吞噬馬路還在悶燒

高雄市鳥松區一間廢棄物處理場今天上午傳出火警，由於內部堆放回收電池及塑膠和廢紙，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙竄燒，瞬間吞噬廠房外的美山路，幸未傳人員受傷，消防員灑水滅火，2小時後雖火勢控制，但仍有悶燒狀況，已出動挖土機排除中。

警消指出，位於鳥松區美山路的中安廢棄物處理場，平時內部堆放回收電池以及塑膠及廢紙，今天上午11時30分許傳出火警，由於堆積物都是易燃物，火勢迅速燃燒，濃濃黑煙佈滿整間廠方後方，瞬間將馬路吞噬，畫面驚人。

消防局獲報，原本先出動5車10人到達，隨後再加派大寮、大社、橋頭、仁武分隊前往支援，共出動16車32人在現場灑水灌救。