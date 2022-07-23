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影／淡水噪音車擾民 警7月取締102件噪音改裝車
為防止青少年，於深夜騎乘改裝車輛出遊，影響安寧與行車安全。新北市淡水警方昨天晚上10時許聯同環保局稽查人員，在台2線道實施「環警監聯合稽查」短短2小時共舉發16件違規噪音車輛。累計從7月1日至今共取締通報102件，提醒民眾要遵守法令，切勿擅自改裝車體。
淡水警分局表示，不少青少年朋友，在暑假期間喜愛呼朋引伴出遊，且少數汽、機車族群，特別喜歡於夜深人靜時段，騎乘改裝車呼嘯飆馳在道路上，嚴重影響用路人安全及干擾居民安寧。
為此，淡水警分局於昨天深夜10時許，聯同新北市環保局稽查人員，針對擅自改裝噪音車，於台2線道實施「環警監聯合稽查」短短2小時共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。
淡水警方指出，從7月1日到昨晚22日為止，累計取締非法改裝排氣管致噪音車輛共102件，依噪音管制法各裁處3000元罰鍰，另也針對非法改裝車體舉發5件、無照駕駛舉發80件、危險駕駛7件，以防制車禍發生與噪音擾人及違法、違序治安事件。
淡水警方呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，警方將持續不定時、不定點執行「環、警、監」聯合稽查勤務，強力取締改裝車輛，並對交通部四季交安專案「不超速、不逼車、不無照」加強宣導，以還給市民安寧、安全的居住與交通環境。
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