快訊

台北羽賽／戴資穎拍落交大學霸許玟琪 明爭第4冠

國內中重症破2萬例！今中重症+171、死亡+53 增5童MIS-C

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水噪音車擾民 警7月取締102件噪音改裝車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為防止青少年，於深夜騎乘改裝車輛出遊，影響安寧與行車安全。新北市淡水警方昨天晚上10時許聯同環保局稽查人員，在台2線道實施「環警監聯合稽查」短短2小時共舉發16件違規噪音車輛。累計從7月1日至今共取締通報102件，提醒民眾要遵守法令，切勿擅自改裝車體。

淡水警分局表示，不少青少年朋友，在暑假期間喜愛呼朋引伴出遊，且少數汽、機車族群，特別喜歡於夜深人靜時段，騎乘改裝車呼嘯飆馳在道路上，嚴重影響用路人安全及干擾居民安寧。

為此，淡水警分局於昨天深夜10時許，聯同新北市環保局稽查人員，針對擅自改裝噪音車，於台2線道實施「環警監聯合稽查」短短2小時共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。

淡水警方指出，從7月1日到昨晚22日為止，累計取締非法改裝排氣管致噪音車輛共102件，依噪音管制法各裁處3000元罰鍰，另也針對非法改裝車體舉發5件、無照駕駛舉發80件、危險駕駛7件，以防制車禍發生與噪音擾人及違法、違序治安事件。

淡水警方呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，警方將持續不定時、不定點執行「環、警、監」聯合稽查勤務，強力取締改裝車輛，並對交通部四季交安專案「不超速、不逼車、不無照」加強宣導，以還給市民安寧、安全的居住與交通環境。

淡水「環警監聯合稽查」昨晚共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。記者曾伯愷／翻攝
淡水「環警監聯合稽查」昨晚共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。記者曾伯愷／翻攝
淡水「環警監聯合稽查」昨晚共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。記者曾伯愷／翻攝
淡水「環警監聯合稽查」昨晚共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。記者曾伯愷／翻攝
淡水「環警監聯合稽查」昨晚共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。記者曾伯愷／翻攝
淡水「環警監聯合稽查」昨晚共舉發16件違規噪音車輛、1件酒駕公共危險。記者曾伯愷／翻攝

噪音 淡水

延伸閱讀

滬尾藝文舊情淡水系列 蘇文魁說老照片故事

嘉市這條路水溝蓋之多冠全國 百公尺有41個水溝蓋

淡水漁人碼頭 今晚水舞聲光登場

淡水古蹟博物館首次開放「最古老的野餐區」　融合音樂、運動、美食的草地派對

相關新聞

台南女控打高端「半癱」僅獲救濟金10萬 市府曝她現況

台南市永康區40多歲郭姓女子指控去年打2劑高端疫苗後罹患格林-巴利症候群，造成下半身癱瘓無法工作，都靠近80歲母親照顧，...

高雄回收場堆廢電池傳火警 濃煙吞噬馬路還在悶燒

高雄市鳥松區一間廢棄物處理場今天上午傳出火警，由於內部堆放回收電池及塑膠和廢紙，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙竄燒，瞬間吞噬...

影／淡水噪音車擾民 警7月取締102件噪音改裝車

為防止青少年，於深夜騎乘改裝車輛出遊，影響安寧與行車安全。新北市淡水警方昨天晚上10時許聯同環保局稽查人員，在台2線道實...

小黃迴轉撞上廚餘車 貨車撞壁滿地廚餘「超有味」

陳姓計程車司機今凌晨載客途中與1輛載滿廚餘的貨車碰撞，失控撞上公車專用道分隔島，貨車也因此撞壁，車上廚餘桶傾倒，現場滿地...

高雄汽車廠房起火 消防出動14車搶救

高雄市鳳山區武慶二路一間汽車鈑噴廠房今天上午傳出火警，濃煙從廠房竄出，消防局出動14車32人前往搶救，所幸火勢撲滅後，...

高雄車禍 計程車側翻、轎車車頭全毀 2名駕駛輕傷

高雄市橋頭區甲樹路與甲樹路龍泉巷口，今天發生轎車與計程車碰撞事故，導致白色轎車車頭全毀，計程車右側翻覆，所幸車上兩人只受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。