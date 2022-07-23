小黃迴轉撞上廚餘車 貨車撞壁滿地廚餘「超有味」

陳姓計程車司機今凌晨載客途中與1輛載滿廚餘的貨車碰撞，失控撞上公車專用道分隔島，貨車也因此撞壁，車上廚餘桶傾倒，現場滿地餿水，臭味四溢，警方介入後發現雙方駕駛受輕傷，協助送醫後確認2人酒測值為0，持續釐清肇事原因。

警方調查，62歲陳姓計程車司機凌晨駕車載著1名乘客，行經台北市松江路、長春路口，迴轉時撞上對向貨車，計程車失控撞上分隔島，遭撞貨車則撞毀路燈，撞上騎樓柱子才停下，由於貨車上載滿廚餘，事故發生導致廚餘桶翻覆，現場滿地廚餘散發酸臭。