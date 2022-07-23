暑假觀光人潮來了 南市交通局公布易壅塞道路提前改道

進入暑期旅遊旺季，台南市區交通量明顯增加，市府表示隨著疫情有疏緩趨勢，國內旅遊熱潮逐漸加溫，市長黃偉哲指示交通局加強監控整體交通狀況，提供用路人即時交通動態及停車資訊，交通局公布假日易塞車的道路，請民眾避開可能壅塞路段、迅速找到停車空間、節省旅行時間。

交通局長王銘德表示，前幾個月雖受疫情及天氣影響，市區辦理大型活動的頻率較低，但隨著暑假到來及天氣晴朗，台南市區近幾周已有車流湧現情形，交通局持續觀察相關交通變化情形。

他說，預估周末假日主要車多路段包含由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等周邊平面道路，如仁德中山路、永康中正北路、中正南路與永康復興路，台86往國3關廟交流道與市區往返交流道如小東路、東門路，及環線聯外道路往返北區、安南區，如中華西路、中華北路等，以及安平等觀光景點。

王銘德表示，市區部分因為遊客增加，車流量也會增加，車輛行駛速度也會受影響，故建議來往東西向民眾可利用府前路（市道182線）及中華東路（台1線）、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線）。

交通局在大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網、路側資訊可變標誌（CMS）、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。