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影／汽油滴到油箱起口角 新北加油站年輕員工揮拳K阿伯
新北市陳姓男子前天騎機車去加油，不滿加油站劉姓員工將汽油噴濺油箱上，雙方爆口角爭執，劉涉嫌朝對方頭部猛揮一拳，站在旁邊的加油站女員工見狀，連忙上前將劉拉開，陳男仍氣憤報警提告。警方周加油站監視器畫面，明確看到劉男確實有揮拳打人，警詢後昨依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。
「小心點，汽油不到滴到油箱。」新北市陳姓男子（65歲）前天到中和區中山路2段一間加油站加油，加油前有事先告知加油站員工劉姓男子（22歲）注意勿將汽油滴落到油箱上。
機車加完油後，劉男收油槍時，仍不慎將汽油噴濺在機車油箱上，引起陳男不滿，還說，噴灑出的油資不願給付，雙方因此爆發口角紛爭，劉男疑情緒一時失控，涉嫌出手朝陳男頭部揮擊一拳，陳男不甘受辱，立即打110向警方報案。
轄區中和派出所員警獲報到場，經調閱加油站內監視器畫面，確認劉男以右手朝陳男頭部揮擊，劉男也坦承有動手，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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