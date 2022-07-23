快訊

花蓮富源40.2度高溫！台灣燒成紅番薯 這些地區紫爆

林志穎特斯拉自撞車禍後搶救一天 經紀人7字回最新病況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／汽油滴到油箱起口角 新北加油站年輕員工揮拳K阿伯

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子前天騎機車去加油，不滿加油站劉姓員工將汽油噴濺油箱上，雙方爆口角爭執，劉涉嫌朝對方頭部猛揮一拳，站在旁邊的加油站女員工見狀，連忙上前將劉拉開，陳男仍氣憤報警提告。警方周加油站監視器畫面，明確看到劉男確實有揮拳打人，警詢後昨依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

「小心點，汽油不到滴到油箱。」新北市陳姓男子（65歲）前天到中和區中山路2段一間加油站加油，加油前有事先告知加油站員工劉姓男子（22歲）注意勿將汽油滴落到油箱上。

機車加完油後，劉男收油槍時，仍不慎將汽油噴濺在機車油箱上，引起陳男不滿，還說，噴灑出的油資不願給付，雙方因此爆發口角紛爭，劉男疑情緒一時失控，涉嫌出手朝陳男頭部揮擊一拳，陳男不甘受辱，立即打110向警方報案。

轄區中和派出所員警獲報到場，經調閱加油站內監視器畫面，確認劉男以右手朝陳男頭部揮擊，劉男也坦承有動手，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市陳姓男子前天騎機車去加油，不滿加油站劉姓員工將汽油噴濺油箱上，雙方爆口角爭執，劉涉嫌朝對方頭部猛揮一拳，陳男氣憤報警提告。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子前天騎機車去加油，不滿加油站劉姓員工將汽油噴濺油箱上，雙方爆口角爭執，劉涉嫌朝對方頭部猛揮一拳，陳男氣憤報警提告。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子前天騎機車去加油，不滿加油站劉姓員工將汽油噴濺油箱上，雙方爆口角爭執，劉涉嫌朝對方頭部猛揮一拳，加油站女同事見狀連忙將劉拉開，陳男仍氣憤報警提告。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子前天騎機車去加油，不滿加油站劉姓員工將汽油噴濺油箱上，雙方爆口角爭執，劉涉嫌朝對方頭部猛揮一拳，加油站女同事見狀連忙將劉拉開，陳男仍氣憤報警提告。記者王長鼎／翻攝

加油站 監視器

延伸閱讀

林佳龍喊新北要有改變勇氣 新北發言人：硬綁選舉語言

疫苗第4劑50歲以上接種 新北開放預約

獨／市政辯論打不到點 王義川成林佳龍秘密武器

國中小AI機器人賽新北登場 全台20校競技3隊獲獎

相關新聞

小黃迴轉撞上廚餘車 貨車撞壁滿地廚餘「超有味」

陳姓計程車司機今凌晨載客途中與1輛載滿廚餘的貨車碰撞，失控撞上公車專用道分隔島，貨車也因此撞壁，車上廚餘桶傾倒，現場滿地...

台南女找鎖匠開門闖屋行竊 被逮竟辯稱「找老公」

28歲羅姓女子今年1月10日謊稱忘記帶鑰匙，找鎖匠開啟台南東區某住處大門，偷走屋主放在客廳沙發上皮夾內1萬元及手機2支等...

高雄男遭攔查懊悔蹲坐在地 三度酒駕自認喝保力達沒事

高雄52歲陳姓男子昨天下午開車行經湖內區中正路二段與湖中路口時，因違規左轉，遭警攔查，一搖下車窗，員警隱約聞到酒味，隨即...

高雄女騎士車禍數小時後亡 基層警質疑美化數字未列A1

高雄市前鎮區7月17日發生1場機車與計程車車禍，騎機車的林姓婦人在送醫後出院，不料，隔約6小時，林婦在家昏迷，經家人送醫...

高雄回收場堆廢電池傳火警 濃煙吞噬馬路還在悶燒

高雄市鳥松區一間廢棄物處理場今天上午傳出火警，由於內部堆放回收電池及塑膠和廢紙，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙竄燒，瞬間吞噬...

影／淡水噪音車擾民 警7月取締102件噪音改裝車

為防止青少年，於深夜騎乘改裝車輛出遊，影響安寧與行車安全。新北市淡水警方昨天晚上10時許聯同環保局稽查人員，在台2線道實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。