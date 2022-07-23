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台東新手背工山區失蹤8天消防停搜 山社今垂降不放棄
台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日登戒茂斯山後下山不明原因失去聯絡，台東縣消防局及多單位組隊入山搜尋8天無果，消防局昨完成可疑搜尋熱點後，宣布先暫停搜索；林所屬登山社表示，今天將垂降至可能意外溪谷搜尋、不會輕易放棄。
台東縣消防局表示，自林姓男子失蹤隔天，消防局每天排出4到6人次上山搜尋，除了申請直升機、採空拍機大範圍搜尋，也搜尋林男下山後可能路徑、周邊熱區，甚至可能意外摔落地點完成尋找，至昨天已經超過8天，昨天向家屬說明後暫停搜索，但強調只要有新事證一定會重啟協助。
「不輕言放棄！」登山社負責人林健雄表示，今天除南搜派員協助，台東豐田3名義消今天也到場，今清晨有7個人上山，另有3人依照跑山獸日前提供的路線，持續在山區尋找。
林健雄說，林當天返程僅背空背架，還帶著一瓶空的茶裏王寶特瓶，因此有人懷疑他是不是下探溪流裝水，今天搜尋重點會針對戒茂斯回程，可能走失叉路段及邊坡溪谷，也會垂降下探溪谷查看，若能找到林姓男子留下的背架，就能分析他可能失蹤路徑。
33歲林男是住池上鄉阿美族原住民，原在登山社擔任廚師，本月中旬表示想轉任當背工，社方評估林體能不錯、同意轉任，日前與登山社背工同仁1行5人試走戒茂斯山，15日到達營地、卸下身上裝備後下山，林僅背空背架、帶著空水瓶下山走失至今。
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