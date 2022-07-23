女兒為愛負氣離家 母思念7年報警協尋喜團圓

新北市蘆洲區陳姓婦人，7年前不同意女兒結婚，母女因此大吵一架，最後女兒負氣離家還斷去音訊。近來陳婦越發思念女兒，上周二（12日）晚上向派出所報請協尋，經警協助循線找到失聯7年女兒，母女倆透過電話聯繫冰釋前嫌，成功促成母女團圓。

據了解，陳姓婦人（55歲）7年前不願女兒（31歲）太早結婚，女兒多次與家人溝通總碰軟釘子，某天女兒向母攤牌表明「要嫁心意已決」未料，母女倆卻因此爆發激烈口角，最後女兒負氣離家，陳婦傷心欲絕家人極力安撫「反正等她氣消就會自己回來」誰料，這一別就讓母女斷了7年音訊。

陳婦向警表示，這7年來，多渴望修補和女兒裂痕，但多年來試圖找尋女兒下落總是落空。近來越發思念女兒，只好向警方求助幫忙協尋。上周二（12日）晚上6時許，陳婦來到蘆洲警分局成州派出所求助，警員吳弈平受理，透過各種管道積極找尋，最後在陳婦女兒車籍資料，找到聯絡方式。