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女兒為愛負氣離家 母思念7年報警協尋喜團圓

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區陳姓婦人，7年前不同意女兒結婚，母女因此大吵一架，最後女兒負氣離家還斷去音訊。近來陳婦越發思念女兒，上周二（12日）晚上向派出所報請協尋，經警協助循線找到失聯7年女兒，母女倆透過電話聯繫冰釋前嫌，成功促成母女團圓。

據了解，陳姓婦人（55歲）7年前不願女兒（31歲）太早結婚，女兒多次與家人溝通總碰軟釘子，某天女兒向母攤牌表明「要嫁心意已決」未料，母女倆卻因此爆發激烈口角，最後女兒負氣離家，陳婦傷心欲絕家人極力安撫「反正等她氣消就會自己回來」誰料，這一別就讓母女斷了7年音訊。

陳婦向警表示，這7年來，多渴望修補和女兒裂痕，但多年來試圖找尋女兒下落總是落空。近來越發思念女兒，只好向警方求助幫忙協尋。上周二（12日）晚上6時許，陳婦來到蘆洲警分局成州派出所求助，警員吳弈平受理，透過各種管道積極找尋，最後在陳婦女兒車籍資料，找到聯絡方式。

經吳員打電話向陳婦女兒說明來意，並告知陳母對她思念與兩人親情羈絆，最後成功勸慰陳婦女兒放下對母芥蒂，願意接下電話與母對話。看著陳婦從眼眶泛淚到破涕為笑，吳員認為母女倆已冰釋前嫌，欣慰協助陳婦完成多年來心願，讓母女倆7年後重聚團圓，同時也體認到人在公門好修行的道理。

警方以車籍資料，聯繫上林女與母團圓。記者曾伯愷／翻攝
警方以車籍資料，聯繫上林女與母團圓。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方協助找到斷訊七年的林女，讓母女倆冰釋前嫌團圓。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方協助找到斷訊七年的林女，讓母女倆冰釋前嫌團圓。記者曾伯愷／翻攝

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