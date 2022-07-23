聽新聞
test
0:00 / 0:00
女兒為愛負氣離家 母思念7年報警協尋喜團圓
新北市蘆洲區陳姓婦人，7年前不同意女兒結婚，母女因此大吵一架，最後女兒負氣離家還斷去音訊。近來陳婦越發思念女兒，上周二（12日）晚上向派出所報請協尋，經警協助循線找到失聯7年女兒，母女倆透過電話聯繫冰釋前嫌，成功促成母女團圓。
據了解，陳姓婦人（55歲）7年前不願女兒（31歲）太早結婚，女兒多次與家人溝通總碰軟釘子，某天女兒向母攤牌表明「要嫁心意已決」未料，母女倆卻因此爆發激烈口角，最後女兒負氣離家，陳婦傷心欲絕家人極力安撫「反正等她氣消就會自己回來」誰料，這一別就讓母女斷了7年音訊。
陳婦向警表示，這7年來，多渴望修補和女兒裂痕，但多年來試圖找尋女兒下落總是落空。近來越發思念女兒，只好向警方求助幫忙協尋。上周二（12日）晚上6時許，陳婦來到蘆洲警分局成州派出所求助，警員吳弈平受理，透過各種管道積極找尋，最後在陳婦女兒車籍資料，找到聯絡方式。
經吳員打電話向陳婦女兒說明來意，並告知陳母對她思念與兩人親情羈絆，最後成功勸慰陳婦女兒放下對母芥蒂，願意接下電話與母對話。看著陳婦從眼眶泛淚到破涕為笑，吳員認為母女倆已冰釋前嫌，欣慰協助陳婦完成多年來心願，讓母女倆7年後重聚團圓，同時也體認到人在公門好修行的道理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言