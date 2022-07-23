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高雄女騎士車禍數小時後亡 基層警質疑美化數字未列A1
高雄市前鎮區7月17日發生1場機車與計程車車禍，騎機車的林姓婦人在送醫後出院，不料，隔約6小時，林婦在家昏迷，經家人送醫後死亡，死因待檢方解剖鑑定。基層員警發覺，分局車禍案件統計表，卻完全沒這項「A1」車禍死亡數字，貼網大嘆，為了數字可以「睜眼說瞎話」。
高雄市警前鎮分局回應表示，林婦17日車禍受傷後，送醫後因輕微受傷自行返家，但當天下午在家昏迷，送醫不治，事故發生時間與死亡時間是否有接續性，7月21日檢察官初步相驗，還未確認死因，仍待解剖鑑定死因，全案才能視鑑定死亡結果，如果與車禍有關聯性，將來再列入A1死亡車禍紀錄中。
據了解，7月17日上午8時55分，林婦（72歲）騎機車沿高雄市前鎮區崗山南街342巷行駛，出巷口到保泰路，與林姓男子（69歲）駕駛的計程車出車禍，林婦人車倒地，手腳等處擦挫傷。警方據報，趕抵車禍現場，對雙方酒測，都沒酒精反應，將林婦送醫後，由家人推輪椅帶林婦回家，但當天下午3時20分許，家人發現林婦昏迷，再送醫後，林婦卻不治。
由於林婦自車禍到死亡，相隔約6小時，基層員警在臉書「靠北police」貼網，稱「長官為了美化數字」，「交通組每日的車禍案件統計表，看著沒有A1的發生，原來所謂的數字，可以睜眼說瞎話到這種程度，真是著實的重重的再讓我上一課」。基層員警並另貼出前鎮警分局的每日車禍案件統計表，圈起A1死亡車禍是零，質疑數字。
前鎮警分局交通組表示，分局每天製車禍案件統計表，是為了讓各派出所了解車禍時、地，好防制車禍再發生，員警且貼網的統計表並非林婦發生當日的統計，雖7月17日的統計表A1事故也是零，但主要還是要等檢方鑑定林婦確實死因，如林婦死因與車禍有關，道安會仍將列A1紀錄。
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