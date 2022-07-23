矯正少年不服管教 集體暴動拆燈管當武器 桃檢起訴6人

矯正署誠正中學桃園分校7名收容學生，因為不滿學校管理方式，前年10月某晚就寢時，集體衝撞舍房大門，與管教人員發生嚴重衝突，最後靠管教人員攻堅才壓制住場面；桃園地檢署偵辦此案，最後以毀損公務員職務上掌管物品罪起訴其中6人，另有1人因偵訊時未到案通緝中。

檢方調查，事情發生前年10月18日晚間近10時，誠正中學桃園分校（現更名為敦品中學）孝五班7名學生，因不服學校管教方式，集體敲擊床板製造噪音，管教人員進到房內勸阻，他們還企圖衝出房門，結果被辣椒噴霧劑逼退。

學生們雖被控制在房內，但仍然躁動不安，分別拆除天花板的日光燈管、捕蚊燈、電風扇和監視器等物，待管教人員再次攻堅控制場面時，做為武器扔向管教人員，所幸未擊中管教人員。