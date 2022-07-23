快訊

西曬房間室內「飆46度」他苦笑「破紀錄」網驚：還活著嗎？

獨／台灣本島「最涼」的地方在新竹市 鄭明典解答原因

小鴨超大車被頂到對向 無辜騎士遇橫禍煞停不及迎面撞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市施姓男子昨駕駛1輛營業用大貨車，因右側開Yaris轎車的林姓婦人疑似想超車，車頭一往左偏隨即遭施頂飛，造成林女車近180度打滑衝到對向，導致迎面而來的陳姓騎士閃避不及撞上倒地，所幸3人均無生命危險，因後車行車記錄器影像PO上網，引來網友一陣驚呼直言「騎士超衰！」

警方調查，施男（32歲）昨天駕駛大貨車沿西屯區福雅路內側車道，同向開轎車的林婦（81歲）疑似想超車，但車頭才剛超過貨車隨即往左偏，連同車身直接被貨車「頂」了出去，林婦車失控打滑近180度越過雙黃線。

結果對向騎機車的陳姓男子（23歲）迎面而來，因轎車突如其來衝入對象，導致他整個人閃避不及直接撞上，陳連人帶車倒地重摔馬路，所幸仍意識清楚還能自行起身，但驚險過程全被後方車輛的行車記錄器拍下。

警方到場發現，包括貨車、轎車鈑金多處凹陷，機車也受損，陳男全身多處擦挫傷所幸沒有生命危險，經對3人施以呼氣酒測值均為0，詳細肇事責任有待釐清。

不少網友見驚險畫面，懷疑貨車、轎車互不相讓，最終波及第三方的機車，也有人說，不該在連結車死角最多的右側試圖併行超車，更直言騎士真的衰爆了。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
轎車疑似超車往左偏，遭貨車攔腰頂到對向。圖／截自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
轎車疑似超車往左偏，遭貨車攔腰頂到對向。圖／截自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
轎車失控衝至對向，騎車閃避不及撞上。圖／截自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
轎車失控衝至對向，騎車閃避不及撞上。圖／截自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
騎士無辜挨撞倒地。圖／截自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
騎士無辜挨撞倒地。圖／截自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

行車記錄器

延伸閱讀

高雄女停車擦撞BMW 意外撞出通緝犯車主

中山高大貨車爆胎衝入邊坡發巨響 4人急送醫

陸軍戰車釀悲劇 又傳軍卡車高雄擦撞女駕駛

中山高轎車打滑自撞護欄車頭毀 一男一女送醫

相關新聞

影／樹林連棟工廠大火 11間9百坪廠房燒毀

今天凌晨1時許，新北市樹林區西圳街一段116巷內的一棟鐵皮工廠，突然竄出大量火煙，新北市消防局獲報，出動200名消防員、...

小鴨超大車被頂到對向 無辜騎士遇橫禍煞停不及迎面撞

台中市施姓男子昨駕駛1輛營業用大貨車，因右側開Yaris轎車的林姓婦人疑似想超車，車頭一往左偏隨即遭施頂飛，造成林女車近...

高雄大叔匯30萬想輕鬆賺百萬 警勸：錢砸下去就沒了

高雄市51歲邱姓男子透過陌生LINE簡訊，加入投資平台，一名自稱投資分析師聲稱，可帶領操作，輕鬆獲利百萬；邱男信以為真，...

職籃球星張伯維酒駕贖罪 上次洗警車這次拍反詐微電影

高雄鋼鐵人籃球隊球員張伯維去年8月酒駕撞擊路旁警車，被聯盟禁賽1年、罰薪，還要從事社會服務300小時；月前才到分局清洗警...

基隆2大醫院前建置AI偵測警告 行人無視仍照闖紅燈

基隆市近2年交通事故老年人傷亡人數占約一半，市府交通處在長庚和部基兩大醫院前道路，建置AI偵測系統辨識，號誌如偵測到有行...

女子跨坐量販店頂樓高牆 台南警鬼門關前救回一條命

台南余姓女子昨天與男友口角，情緒不穩，下午4時30分坐上中西區中華西路量販店賣場頂樓高牆，意圖輕生，目擊者嚇壞了報警，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。