小鴨超大車被頂到對向 無辜騎士遇橫禍煞停不及迎面撞

台中市施姓男子昨駕駛1輛營業用大貨車，因右側開Yaris轎車的林姓婦人疑似想超車，車頭一往左偏隨即遭施頂飛，造成林女車近180度打滑衝到對向，導致迎面而來的陳姓騎士閃避不及撞上倒地，所幸3人均無生命危險，因後車行車記錄器影像PO上網，引來網友一陣驚呼直言「騎士超衰！」

警方調查，施男（32歲）昨天駕駛大貨車沿西屯區福雅路內側車道，同向開轎車的林婦（81歲）疑似想超車，但車頭才剛超過貨車隨即往左偏，連同車身直接被貨車「頂」了出去，林婦車失控打滑近180度越過雙黃線。

結果對向騎機車的陳姓男子（23歲）迎面而來，因轎車突如其來衝入對象，導致他整個人閃避不及直接撞上，陳連人帶車倒地重摔馬路，所幸仍意識清楚還能自行起身，但驚險過程全被後方車輛的行車記錄器拍下。

警方到場發現，包括貨車、轎車鈑金多處凹陷，機車也受損，陳男全身多處擦挫傷所幸沒有生命危險，經對3人施以呼氣酒測值均為0，詳細肇事責任有待釐清。