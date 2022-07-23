小鴨超大車被頂到對向 無辜騎士遇橫禍煞停不及迎面撞
台中市施姓男子昨駕駛1輛營業用大貨車，因右側開Yaris轎車的林姓婦人疑似想超車，車頭一往左偏隨即遭施頂飛，造成林女車近180度打滑衝到對向，導致迎面而來的陳姓騎士閃避不及撞上倒地，所幸3人均無生命危險，因後車行車記錄器影像PO上網，引來網友一陣驚呼直言「騎士超衰！」
警方調查，施男（32歲）昨天駕駛大貨車沿西屯區福雅路內側車道，同向開轎車的林婦（81歲）疑似想超車，但車頭才剛超過貨車隨即往左偏，連同車身直接被貨車「頂」了出去，林婦車失控打滑近180度越過雙黃線。
結果對向騎機車的陳姓男子（23歲）迎面而來，因轎車突如其來衝入對象，導致他整個人閃避不及直接撞上，陳連人帶車倒地重摔馬路，所幸仍意識清楚還能自行起身，但驚險過程全被後方車輛的行車記錄器拍下。
警方到場發現，包括貨車、轎車鈑金多處凹陷，機車也受損，陳男全身多處擦挫傷所幸沒有生命危險，經對3人施以呼氣酒測值均為0，詳細肇事責任有待釐清。
不少網友見驚險畫面，懷疑貨車、轎車互不相讓，最終波及第三方的機車，也有人說，不該在連結車死角最多的右側試圖併行超車，更直言騎士真的衰爆了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言