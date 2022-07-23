高雄大叔匯30萬想輕鬆賺百萬 警勸：錢砸下去就沒了

高雄市51歲邱姓男子透過陌生LINE簡訊，加入投資平台，一名自稱投資分析師聲稱，可帶領操作，輕鬆獲利百萬；邱男信以為真，至銀行匯款30萬，行員發現有異報警，警方苦勸邱對方以「投資詐騙」慣用套路，錢砸下去就沒了，邱才打消發財念頭。

警方指出，邱姓男子21日上午10時許，前往銀行欲匯款30萬，行員關心提問之下，邱男表示想投資股票，行員察覺受款帳戶有異，立即通知警方，鳳崗派出所巡佐江坤原、警員吳枝城獲報後到場了解。

邱男見警方抵達銀行，著實嚇了一跳；邱告知警方因透過LINE陌生簡訊加入投資平台，由一名自稱投資分析師教學，帶領他操作股票投資，眼看簡單操作、虛擬帳戶就輕鬆獲利上百萬，投資分析師告知他，辦理出金手續需先匯款30萬元至指定帳戶。