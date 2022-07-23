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基隆2大醫院前建置AI偵測警告 行人無視仍照闖紅燈
基隆市近2年交通事故老年人傷亡人數占約一半，市府交通處在長庚和部基兩大醫院前道路，建置AI偵測系統辨識，號誌如偵測到有行人違規穿越馬路就會發出警告聲「行人紅燈，請勿穿越」，及出現警示畫面，要民眾回頭，啟用後實測發現違規嚴重，3分鐘10多行人紅燈仍穿越。
基隆市老年人口比例已占18%以上，近2年的交通事故老年人死傷占了約一半。交通隊在路口的車禍事故中，發現很多是行人違規穿越馬路，尤其在深夜或者清晨，長輩穿著暗色衣服違規穿越，容易發生死傷意外。
市府交通處向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，在長者進出醫院頻繁的基隆長庚醫院前麥金路和部立醫院前信二路，特別建置智慧影像攝影機、地面警示燈、廣播喇叭、路口號誌不斷電系統等設備，21日已裝設完成啟用。
交通隊長蘇先知表示，當系統偵測到有人在行人紅燈時穿越行人穿越道時，就會發出「行人紅燈，請勿穿越」，發出即時警告聲，並在畫面顯示字幕，警告民眾違規，要立即退回不要闖紅燈，希望達到警示效果，以減少車禍意外事故的發生。
但近日不少社群有民眾誤以為是科技執法，汽機車越線或闖紅燈會被照相，提醒民眾不要和自己荷包過不去，市府說民眾誤會了，如是科技執法會有相關告示牌提醒，這系統是針對行人來設計，警方也會配合加強執法。
不過，民眾反映，因為車子吵雜聲很大，聲音在靠近醫院一側比較清楚，但在對向就聽不太到，太小聲，達到警示效果恐有限，建議聲音可再大一點。記者上午8點多到部基前實際觀察，3分鐘10多行人紅燈穿越，違規情形嚴重。
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