女子跨坐量販店頂樓高牆 台南警鬼門關前救回一條命

台南市警二分局中正派出所員警據報趕赴現場，趁余女與男友談話分心之際一擁而上，緊緊將她從高牆邊抱住拉下，隨後聯絡家屬陪同就醫後返家。記者邵心杰／翻攝

台南余姓女子昨天與男友口角，情緒不穩，下午4時30分坐上中西區中華西路量販店賣場頂樓高牆，意圖輕生，目擊者嚇壞了報警，市警二分局員警趕赴現場，趁她與男友談話分心之際一擁而上，緊緊將她從高牆邊抱住拉下，隨後聯絡家屬陪同就醫後返家。

第二分局中正派出所長沈振莘、警員洪培峰、盧季武等人接到民眾報案，指有人欲跳樓輕生，立即趕赴現場，發現余女坐在量販店頂樓女兒牆揚言跳樓，她當時兩腳懸空坐在女兒牆邊緣上，情緒及精神上極度不穩，要求員警後退離開，否則就要立即跳下。

沈振莘見情狀危急，當下與其男友溝通，由男友來安撫交談，以分散其注意力，洪培峰則採迂迴繞至後方，趁其注意力被男友吸引之際，迅速由後方將她牢牢抱住，員警一擁而上將兩腳懸空的女子拉下地面的安全處，安撫她的情緒，並請男友聯絡家屬來陪同就醫後返家，結束一場驚魂記。

據了解，余女因當日與男友口角而一時想不開，家屬到場後，警方也提醒家屬要密切注意其情緒狀況，以免憾事發生，家屬則對於警方積極搶救，順利挽回其寶貴生命，深深表示謝意。

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