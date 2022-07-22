高雄女停車擦撞BMW 意外撞出通緝犯車主

高雄市54歲顏姓女子前天在左營區一處路口停車，因未抓好角度，車頭「輕吻」前方BMW轎車，顏女報警後，警方通知高姓車主到場，登記雙方資料時，意外發現高男是屏東地檢署發布妨害自由案的通緝犯，讓警方得來全不費工夫。

左營警分局博愛四路派出所20日下午4時10分許接獲顏姓女子報案，指自己在左營區華夏路和重信路口停轎車時，不慎擦撞前方停的白色BMW轎車，巡邏警網獲報到場處理交通事故。

警方通知車主後，25歲的高男現身，警方替高男登記身分資料時，意外發現高男為今年5月19日經屏東地檢發布妨害自由通緝犯。高男表示，知道自己有涉及妨害自由案，但不知自己已遭到通緝，警詢後，將高男解送屏東地檢署歸案。