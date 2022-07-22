蘇澳女童迷路沒回家 熱心民眾、警方急尋家屬

宜蘭縣蘇澳鎮一名3歲女童和鄰居小朋友開心玩耍，結果迷路忘了回家的路，陳姓里長發現後，先帶去廟裡吃晚餐，並報警、上網PO文協尋家人，警方也買冰淇淋來安撫女童情緒。女童家屬發現網路貼文後，趕緊到派出所接人，也感謝大家熱心幫忙。

馬賽派出所警員王廷修昨天晚上7點30分獲報，蘇澳鎮福德路426巷口前有1名走失的3歲女童，經到場了解發現，女童身上沒證件，也不知道回家的路。

警方立即帶女童回派出所安置，還買冰淇淋安撫她的情緒。除了警方以網路貼文協尋女童家屬，熱心的陳姓里長也請人在網路發文，同時廣播找尋女童家人。

後來，女童家人在網路貼文發現女童走失訊息，晚上8點10分前來派出所接回，感謝警方和里長熱心協助。