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花蓮熱爆！19歲男子打赤膊戲水中暑 鳳林警消協助就醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮連日高溫，南區的卓溪、玉里測站，今天下午測得飆破41度的高溫。同樣位於南區的瑞穗鄉，日前有19歲男子戲水時疑似中暑昏迷，鳳林警方獲報後，由巡邏車載運患者一路鳴笛送醫，再由救護車接駁，警消合力，讓原本80分鐘路程縮短只花30分鐘將男子送到玉里慈濟醫院，蔣男已康復出院無大礙。

熱浪來襲，花蓮這幾天溫度居高不下，頻頻創下入夏新高溫度。鳳林警分局今天指出，17日氣象局曾發布高溫警示，當天花蓮地區高溫達38度，當天下午，一名蔣姓男子神色驚惶跑到奇美派出所報案，指他帶家人從台北回奇美村老家，19歲兒子在秀姑巒溪打赤膊穿短褲在溪邊戲水時，突然昏倒，疑似中暑。

所長李惠民說，從奇美村到瑞穗市區路程雖只有12公里，但一路都是彎曲山路，若等救護車來載送就醫，往來至少50分鐘，而且還要再送到鳳林榮民醫院或玉里慈濟醫院，恐需80分鐘，延誤黃金救援時間。

李惠民果斷與家屬溝通，由一名家屬陪同蔣姓患者乘坐警車，員警駕駛巡邏車一路鳴笛送醫，並同步聯繫消防隊派遣救護車，在山路相遇後，再交給救護車接駁送醫。透過警消通力合作，只花30分鐘就將蔣姓男子送到玉里慈濟醫院急救，蔣男事後已康復出院。

鳳林警分局長簡龍宏表示，員警積極處置協助就醫，值得嘉許。也提醒這幾天相當炎熱，民眾應盡量避免在艷陽下從事各項戶外活動，並適時補充水分，以免中暑。

19歲蔣姓男子日前戲水時疑似中暑，幸好花蓮鳳林警方與消防人員合力救援就醫，已無大礙。圖／警方提供
19歲蔣姓男子日前戲水時疑似中暑，幸好花蓮鳳林警方與消防人員合力救援就醫，已無大礙。圖／警方提供
19歲蔣姓男子日前戲水時疑似中暑，幸好花蓮鳳林警方與消防人員合力救援就醫，已無大礙。圖／警方提供
19歲蔣姓男子日前戲水時疑似中暑，幸好花蓮鳳林警方與消防人員合力救援就醫，已無大礙。圖／警方提供

高溫 救護車 中暑

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