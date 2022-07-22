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救生圈套住遇八旬溺水婦 二水鄉熱心民眾合力成功救出

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二水鄉民葉成家今天上午途經三義巷，看見八堡二圳湍急水流裡有人載浮載沈，連忙打開護岸道路邊的救生圈箱拿出救生圈，羅姓和陳姓鄉民自告奮勇跳進圳道用救生圈套住溺水者，另有熱心民眾通報消防大隊第二大隊二水分隊，消防隊員到場後合力拉起溺水婦人，送醫急救。

在全縣河川和大型灌排水道的護岸、堤岸道路普設救生圈箱，是前縣長卓伯源任內前往外國參訪後導入的救生觀念，全縣設置1102組救生圈架，當時被抨擊用無不大，浪費公帑，今天二水鄉八堡二圳的溺水案中救生圈架發揮功能，地方民眾都表示，只要救起一條人命，設置經費就值得了。

據了解，今天被救的八旬婦人第二次溺水，上次路人報案，消防局二水分隊派員成功救援，今天幸有多名熱心民眾分頭進行救溺，葉成家從救生圈架拿起救生圈擲向八堡二圳，羅姓和陳姓鄉民跳進湍急水流的圳道套住婦人以避免她被沖向下游，消防隊據報出動6輛各式消防車、7名消防員到場，消防員合力拉起婦人，經急救恢復意識送往醫院救治，幸好沒生命危險，警方將調查婦人墜落八堡圳的原因。

婦人被救起，面無表情沒精神，被送醫急救幸無大礙。圖／民眾提供
婦人被救起，面無表情沒精神，被送醫急救幸無大礙。圖／民眾提供

溺水 消防員 護岸

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