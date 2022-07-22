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霸王餐大媽又現江湖 羈押期滿再到壽司店大吃一頓
60歲楊姓婦人多次在雙北地區的餐廳吃霸王餐，每次用餐結束後，兩手一攤就是沒錢買單，還要店家趕快通知警察抓她，成為店家及警方口中的「霸王餐大媽」，楊婦日前因吃霸王餐太多次，沒錢交保遭檢方羈押，誰知剛羈押期滿出來，又吃了好幾次霸王餐，20號在連鎖壽司店又故技重施，遭警方逮捕移送。
台北市中正一警分局博愛路派出所，20號接獲某連鎖壽司台北中華路店報案，一名婦人吃霸王餐。
警方到場後，立即發現該婦人就是有名的霸王餐大媽，店家表示楊婦點了壽司及飲料共1790元，吃飽喝足後，店家要求結帳，楊婦卻直接表明沒錢付帳，還擺明一副你奈我何的樣子，店家認為受騙上當，立即報警。警方受理後，依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方到場處理時，曾向楊婦表示是否可請親戚或朋友幫忙付款，或者由警方代為聯繫，楊婦直接表明沒有要付錢，也沒有人可以幫忙，要錢沒有，要怎麼處理隨便大家，令警方直搖頭，直接帶返派出所偵辦移送。
警方特別呼籲，如生活困苦無力支付餐費，政府部門皆有社福資源可利用，如需協助可多加運用，不要假藉弱勢吃霸王餐。
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