運勢差偷虎爺神像補運 不知犯了這條大忌2小時就破案

農曆6月是虎爺聖誕，雲林縣台西鄉一間土地公廟供奉的虎爺才過完生日就不翼而飛，廟方報案，警方2小時內馬上抓到偷虎賊，虎爺完璧歸趙，竊嫌坦承運勢差發不了財，想偷虎爺回家供奉補運，沒想到這麼快就被抓。據了解，這名偷虎賊不知自己犯了虎爺神靈的禁忌，無怪乎如此快速破案。

據熟知民間習俗的林姓宗教人士說，虎爺稱「虎將軍」是神界神獸護衛，有招財，驅邪、鎮宅的神力，6月6日聖誕期間信徒都會拜拜求好運，但依民間習俗拜虎爺別犯下這三項禁忌，第一、不能只單拜虎爺；第二、虎爺不能吃生食；第三、不要用小錢換大錢。

這名人士說，廟宇通常都將虎爺供奉在神龕或神桌下，意味是主神的坐騎神獸，所以依俗到廟參拜須先拜完主神財神爺或其他主配祀的神明後，最後才拜虎爺，千萬不要只單拜虎爺，這被視為大不敬。

由於民間習俗拜虎爺的三大禁忌，第一項就是不能只單拜虎爺，這名竊賊不知已犯下大忌，想把虎爺偷回家獨享神運，殊不知已犯了不能單拜的禁忌，難怪會犯上官司，財運不通反而吃上牢飯。

台西派出巡佐蔡聰明、警員丁祥益前天獲報，指台西鄉海豐路一間廟宇供奉的虎爺神像遭竊。林姓廟公說，準備上香敬茶發現虎爺神像不見了。警方調閱監視器，竊嫌騎腳踏車徒手將虎爺神像竊走。

警方逐一清查竊嫌特徵，發現四十歲丁姓男子有重嫌，沒想到，事過約兩小時即在路邊巧遇可疑男子。經詢問，丁男坦承偷虎爺，並稱他運氣不好，想多拜虎爺補運才竊回家中膜拜，沒想到這麼快就被抓。