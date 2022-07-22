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獨步全台！竹縣救護車全配自動給氧器 搶救OHCA危急案
新竹縣政府消防局獨步全台，提供到院前良好救護品質，7月起在所屬20個分隊、小隊，共30輛救護車上，全面配置自動給氧器，針對到院前到院前心肺功能停止（OHCA）案件，能在急救現場建立進階呼吸道後啟動呼吸器持續穩定提供氧氣輸出，提供有效率氧氣到缺氧腦部，積極搶救院前OHCA病患。
消防局長孫福佑指出，新竹縣是全台灣唯一在救護車上，全面設置自動給氧器的縣市；自動給氧器並非救護車上標準配備，但絕對是對於病患預後有絕對幫助的關鍵救護器材，2020年8月採購第1台置於竹北光明分隊，後又陸續透過個別捐贈、新救護車隨車配備，以及自行採購等方式，終於在今年7月完成最後一塊拼圖，讓全縣30輛救護車上都配有一台自動給氧器。
孫福佑說，各分隊目前使用的自動給氧機品牌多元，價位介於8至18萬元不等，較高等級的機器還能在患者恢復自發性呼吸時配合其呼吸頻率給氧。
消防局緊急救護科長劉彥承表示，新竹縣13鄉鎮市幅員廣大，送醫路途相較都會型市區送醫距離更加遙遠且不易，到院前有效率的救護處置，攸關患者預後是否能健康出院；因此，新竹縣長楊文科全面規畫增設更多實用救護器材，增加新竹縣EMTP人數，並成立光明高救隊，持續加強救護技術，以有效提升急救成功率。
劉彥承說，執行OHCA患者的急救，須救護員持續CPR，且每6秒手動給氧不中斷，由兩名救護員共同執行；後消防局採購自動CPR機，讓同仁以專心給氧持續到醫院，並有餘力施作靜脈輸液及給藥等處置。7月起再增設自動給氧機，最大功效發揮持續穩定提供氧氣輸出，給予患者良好的氣體交換，成為出勤救護最大利器之一。
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