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台中八旬婦失智迷途 暖警這句話好窩心
台中市八旬王婦迷途走到2公里遠的梧棲工業區，民眾報警，但婦人見到警方激動直說，「我要回家」並稱住在「鴨母寮」；發現婦人有失智現象，警方放慢語氣安撫，「放心，我們送你回家」，婦人情緒這才緩和下來，順利找到回家的路。
前天早上8點多，清水警分局梧棲分駐所員警楊恩長、詹世銓，接獲梧棲區自強一街有老人迷途，老婦見到警上前卻情緒激動直說，「我家住『鴨母寮』」、「我要回家」。
警方追問細節，但八旬王婦說話含糊不清，忘了名字及住處地址，只記得住家在梧棲區「鴨母寮」一帶，警方研判婦人失智並安撫她，「放心，我們送你回家」，請婦人上警車。
警車開到3公里外的鴨母寮，但婦人仍記不起回家的路。警方請里長幫忙，得知該婦人確實住在附近，員警拿著婦人相片挨家挨戶詢問，在鄰居引導下成功找到住處，幸運的是，婦人的兒子正好返家。
婦人兒子表示，早上發現母親獨自外出，他急得騎車尋找，本打算去派出所報案，沒想到警方已將母親平安送返家，相當感謝警方和鄰居的熱心幫忙。
清水分局梧棲分駐所所長劉凱萍提醒，家中若有上年紀或失智家屬，應多加留意與關懷，盡量避免獨自外出以免發生危險，可隨身攜帶聯繫電話、住居地址，如有需要也可向各鄉（鎮）公所申請「預防走失愛心手鍊」。
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