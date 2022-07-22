影／警向公車乘客求助推車 男不動3女乘客下車幫推

新北市鄭姓男子，周一（18日）上午駕駛廂型車，行經新北大道一段中山橋引道。不料車子故障卡在中間，三重交警看見趨前了解，向後方公車內乘客求助「有男生可以幫忙推車嗎？」此時車內男女乘客互看一下，最後3女乘客與公車司機下車，合力把故障車推上橋面，通知拖吊業者到場救援。

據了解，鄭姓男子（65歲），周一（18日）上午9時許，駕駛一輛廂型車，行經新北大道一段，只見才剛駛上中山橋引道，車子卻突然故障熄火，動也不動卡在引道中間，造成後方車流回堵嚴重。

三重警分局交通分隊警員陳俊員警，結束交崗勤務準備返回分隊，看見上橋處車流回堵欲上前排除，得知廂型車拋錨卡在車道，無法重新啟動也無法倒車，只能把故障車推移至橋面安全地點待援。