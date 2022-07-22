快訊

林志穎Model X自撞火勢驚人 電動車燒起來為甚麼特別難撲滅？

林志穎開特斯拉Model X自撞 車主熱議：一原因「9成機率人為疏失」

林志穎自撞警方曝「2人臉部挫傷意識清楚」 目擊者：情況緊急

坐公車睡過頭受困無人理 8旬翁向警方求救

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市林姓8旬老翁，日前深夜從宜蘭搭乘客運要回新店住家，卻因睡過頭，醒來後四周無人、一片漆黑，被鎖在客運公車內，老翁拍打車窗求救卻找不到人幫忙脫困，只好打電話找警察幫忙。

台北市文山一警分局萬芳派出所員警陳致瑋，17日0時許擔服巡邏勤務，接獲通報在木柵路五段的公車總站內有民眾受困，警方前往搜尋，發現8旬老翁受困在公車總站內公車上，通知站務人員協助，讓老翁順利脫困，警方更護送老翁安全返家。

8旬林姓老翁22時許，從宜蘭羅東搭乘客運，要返回新店住家，因年邁又身體不適在途中睡著後，醒過來時已發覺四周漆黑一片，公車空無一人，宛如恐怖片場景，老翁當下非常驚慌，奮力拍打車門求救，仍無人回應。

由於公車車門上鎖，無法下車，老翁情急下打給警方尋求協助，但因為太緊張，搭乘幾號公車也不記得，員警在數十台車輛來回穿梭，一一查看後終於在其中一輛車尋獲老翁，請附近站務人員協助開門，老翁對讓警方勞師動眾感到相當不好意思，表示會自己想辦法返家，但因該處深夜時段幾乎無人車經過，警方基於為民服務精神，護送林翁返家。

警員陳致瑋協助老翁脫困返家。記者廖炳棋/翻攝
警員陳致瑋協助老翁脫困返家。記者廖炳棋/翻攝

公車

延伸閱讀

台中炎夏飆36度高溫 八旬翁脫水路倒險中暑

熱爆了！龜山7旬老翁路倒 險被曬成人乾

傳遞生命的價值 器捐音樂會歌手萬芳用聲音撫慰人心

月光海音樂會來了 與萬芳、潘越雲同享海天月明之美

相關新聞

阿里山公路觸口明隧道遊覽車公車擦撞 交通阻塞

嘉義縣台18線阿里山公路觸口明隧道，上午11點，發生上山的嘉義縣公車與下山的遊覽車擦撞車禍，所幸無人受傷，乘客受驚嚇，造...

影／婦人與幼兒受困陽台1小時 警方辨聲尋人助脫困

高雄市警小港分局員警巡邏途中，聽見1處空曠的住宅區，聽見有婦人頻頻呼救，大喊「我在4樓，誰來幫我開開門」，員警直覺有人受...

影／超驚險！駕駛高速左轉 貼身擦過行人

台北市文山區興隆路日前發生一起驚險的事故，一輛休旅車於路口左轉時，未禮讓行人高速轉彎，貼身擦過行人後揚長而去，所幸行人沒...

台中炎夏飆36度高溫 八旬翁脫水路倒險中暑

實在太熱！台中市87歲林姓老翁前天跟家人外出運動，當天台中最高溫飆到36度，老翁疑似太熱加上體力不支路倒，警消到場，救護...

高雄婦接假表妹來電 催女兒籌800萬裝潢費 警破騙局

「猜猜我是誰」詐騙老梗再現！高市許姓婦人日前在家中接獲自稱表妹遠房親戚來電，對方聲稱「家中因裝潢急需用錢」，借款800萬...

詐騙集團車手頭是幫派分子 行騙文書還打錯字

高雄市近3個月間發生多件假檢警詐騙案，車手冒充檢警，持偽造的假扣押處分命令，向受騙人騙錢，連騙人用的假文書都打錯字。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。