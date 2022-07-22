坐公車睡過頭受困無人理 8旬翁向警方求救
新北市林姓8旬老翁，日前深夜從宜蘭搭乘客運要回新店住家，卻因睡過頭，醒來後四周無人、一片漆黑，被鎖在客運公車內，老翁拍打車窗求救卻找不到人幫忙脫困，只好打電話找警察幫忙。
台北市文山一警分局萬芳派出所員警陳致瑋，17日0時許擔服巡邏勤務，接獲通報在木柵路五段的公車總站內有民眾受困，警方前往搜尋，發現8旬老翁受困在公車總站內公車上，通知站務人員協助，讓老翁順利脫困，警方更護送老翁安全返家。
8旬林姓老翁22時許，從宜蘭羅東搭乘客運，要返回新店住家，因年邁又身體不適在途中睡著後，醒過來時已發覺四周漆黑一片，公車空無一人，宛如恐怖片場景，老翁當下非常驚慌，奮力拍打車門求救，仍無人回應。
由於公車車門上鎖，無法下車，老翁情急下打給警方尋求協助，但因為太緊張，搭乘幾號公車也不記得，員警在數十台車輛來回穿梭，一一查看後終於在其中一輛車尋獲老翁，請附近站務人員協助開門，老翁對讓警方勞師動眾感到相當不好意思，表示會自己想辦法返家，但因該處深夜時段幾乎無人車經過，警方基於為民服務精神，護送林翁返家。
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