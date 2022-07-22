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影／婦人與幼兒受困陽台1小時 警方辨聲尋人助脫困

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警小港分局員警巡邏途中，聽見1處空曠的住宅區，聽見有婦人頻頻呼救，大喊「我在4樓，誰來幫我開開門」，員警直覺有人受困，但不知婦人在哪間房子受困，也隔空與婦人對喊，才找到婦人的家，發現陳姓婦人和幼兒被反鎖陽台，已經1個多小時。

7月20日傍晚6點多，高雄市警小港分局高松派出所副所長鍾信福、警員楊凱鈞巡邏途中，經過高雄市小港區高坪街附近，發現有婦人一再大叫「我被關在陽台，來幫我開門」、「我在4樓，誰來幫我開開門」。鍾、楊聽到呼救聲，覺覺得不對勁，但又不知道聲音從哪間房子傳出，便對著偌大的空地及樓房，也隔空回應「妳在幾號？」到處找人。

員警辨聲尋找婦人，才發現陳婦在自家4樓招手求救，找去前門，陳婦的婆婆應門，員警才隨著她婆婆上樓開門，發現陳婦和年僅3歲的幼兒一起被反鎖後陽台。陳婦眼看太陽西下，天色將變黑才大聲呼救，已經受困1個多小時。

陳婦說她上4樓後陽台曬衣服，兒子跟著她上樓，披好衣服後要下樓，驚覺兒子上樓時卻把陽台喇叭門鎖反鎖，母子倆才無法下樓，直感謝員警協助母子脫困。

陳婦與兒子受困後陽台，頻頻大呼救求，員警隔空辨聲尋人。記者林保光／翻攝
陳婦與兒子受困後陽台，頻頻大呼救求，員警隔空辨聲尋人。記者林保光／翻攝
警方找去陳婦家開啟4樓後陽台的門，才發現陳婦與兒子受困已1個多小時。記者林保光／翻攝
警方找去陳婦家開啟4樓後陽台的門，才發現陳婦與兒子受困已1個多小時。記者林保光／翻攝

高雄市 婆婆

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