影／火德星君聖誕 台南警義消祈求圓滿完成任務

火德星君掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，今天適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局局長李明峯率第七大隊警義消循古禮虔誠祭拜，祈求庇佑台南市民四時無災，疫情早日退散，讓救災救護的警義消均能順利平安，圓滿完成任務。

消防局長李明峯表示，「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽及點燈祈福活動」連續兩年在消防局中正分隊及祀典武廟舉辦，受到各界熱烈響應，感謝台南在地師生熱情參與，也和日本群馬縣進行燈籠交流，在疫情期間也成功完成台日城市外交。

因此，第七大隊與祀典武廟火德星君將持續辦理，他也預告明年將擴大舉辦，藉此推廣消防防火災宣導及古蹟防災，歡迎台南市民一同參與。