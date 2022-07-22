影／火德星君聖誕 台南警義消祈求圓滿完成任務
火德星君掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，今天適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局局長李明峯率第七大隊警義消循古禮虔誠祭拜，祈求庇佑台南市民四時無災，疫情早日退散，讓救災救護的警義消均能順利平安，圓滿完成任務。
消防局長李明峯表示，「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽及點燈祈福活動」連續兩年在消防局中正分隊及祀典武廟舉辦，受到各界熱烈響應，感謝台南在地師生熱情參與，也和日本群馬縣進行燈籠交流，在疫情期間也成功完成台日城市外交。
因此，第七大隊與祀典武廟火德星君將持續辦理，他也預告明年將擴大舉辦，藉此推廣消防防火災宣導及古蹟防災，歡迎台南市民一同參與。
第七大隊長黃輝林說，目前正與祀典武廟籌畫2023年的119消防燈籠繪畫比賽及相關活動，也會結合第六大隊一同參與，請市民朋友持續關注第七大隊FB粉絲專頁，獲得第一手消息。
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