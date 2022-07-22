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影／火德星君聖誕 台南警義消祈求圓滿完成任務

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

火德星君掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，今天適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局局長李明峯率第七大隊警義消循古禮虔誠祭拜，祈求庇佑台南市民四時無災，疫情早日退散，讓救災救護的警義消均能順利平安，圓滿完成任務。

消防局長李明峯表示，「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽及點燈祈福活動」連續兩年在消防局中正分隊及祀典武廟舉辦，受到各界熱烈響應，感謝台南在地師生熱情參與，也和日本群馬縣進行燈籠交流，在疫情期間也成功完成台日城市外交。

因此，第七大隊與祀典武廟火德星君將持續辦理，他也預告明年將擴大舉辦，藉此推廣消防防火災宣導及古蹟防災，歡迎台南市民一同參與。

第七大隊長黃輝林說，目前正與祀典武廟籌畫2023年的119消防燈籠繪畫比賽及相關活動，也會結合第六大隊一同參與，請市民朋友持續關注第七大隊FB粉絲專頁，獲得第一手消息。

火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽及點燈祈福活動連續兩年在消防局中正分隊及祀典武廟舉辦，受到各界熱烈響應，消防局預告明年將擴大舉辦。記者邵心杰／翻攝
火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽及點燈祈福活動連續兩年在消防局中正分隊及祀典武廟舉辦，受到各界熱烈響應，消防局預告明年將擴大舉辦。記者邵心杰／翻攝
台南警義消祈求火德星君庇佑下，台南市民四時無災，疫情早日退散，讓救災救護的警義消均能順利平安，圓滿完成任務。記者邵心杰／翻攝
台南警義消祈求火德星君庇佑下，台南市民四時無災，疫情早日退散，讓救災救護的警義消均能順利平安，圓滿完成任務。記者邵心杰／翻攝
今天適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局局長李明峯率第七大隊警義消循古禮祭拜。記者邵心杰／翻攝
今天適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局局長李明峯率第七大隊警義消循古禮祭拜。記者邵心杰／翻攝

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