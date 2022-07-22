台中炎夏飆36度高溫 八旬翁脫水路倒險中暑

實在太熱！台中市87歲林姓老翁前天跟家人外出運動，當天台中最高溫飆到36度，老翁疑似太熱加上體力不支路倒，警消到場，救護人員評估老翁有脫水且體溫偏高，差點中暑。所幸巧遇老翁鄰居一眼認出並通知家屬，老翁順利返家休息。

前天下午4點多，一名老翁路倒在台中市中山路與弘文街口，潭北所員警林明順、鄭郁儒到場，正巧老翁鄰居車行老闆一眼認出，他就是87歲林姓老翁，協助警方通知家屬前來。

林姓老翁兒子表示，當天天氣時在炎熱，但父親與母親仍到綠空廊道散步，母親回頭突然發現父親不見，由於父親患有輕微失智症，擔心炎熱天氣父親中暑，家人正急著四處找尋，幸虧車行老闆熱心通知，在最短時間內找到路倒的父親。

為求慎重，警方請消防局派遣救護車到場，救護人員替林姓老翁檢傷處理傷口，發現老翁已出現脫水症狀、體溫較高，差點中暑，請家屬讓老翁多休息、補充水分。

林翁兒子感謝警消與熱心鄰居協助，在警方攙扶下老翁坐上兒子機車，順利返回家休息。