高雄婦接假表妹來電 催女兒籌800萬裝潢費 警破騙局

警方後來協助查證，許女欲匯款的5個帳戶中，其中一個已被列為詐欺的警示帳戶，許女才驚覺母親誤陷騙局。記者石秀華／翻攝 「猜猜我是誰」詐騙老梗再現！高市許姓婦人日前在家中接獲自稱表妹遠房親戚來電，對方聲稱「家中因裝潢急需用錢」，借款800萬，許婦信以為真，催促女兒至銀行分5帳戶匯款，因金額龐大引發行員關注報警，警方一查其中一個帳戶被列為警示，戳破騙局。

三民一警分局哈爾濱派出所員警於7月19日上午10點，接獲九如二路一間銀行通報，指許姓女子（27歲）欲設定5個約定帳戶匯款總計800萬大筆金額，疑似遭到詐騙。

警方趕抵現場了解，許女指稱，因親戚家中需要裝潢費，因此匯款800萬給裝璜公司約定的5個帳號，警方進一步詢問，查知原來許女64歲的母親在家中接獲自稱表妹的來電，表示家中裝潢急需要錢，因此母親催促她到銀行匯款。

警方研判許姓母女遇到「猜猜我是誰」的詐騙手法，許女原本認為應該不會這麼巧會遇到詐騙集團，警方後來協助查證，許女欲匯款的5個帳戶中，其中一個已被列為詐欺的警示帳戶，許女才驚覺母親誤陷騙局。