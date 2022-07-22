詐騙集團車手頭是幫派分子 行騙文書還打錯字

高雄警方追查詐騙集團車手頭，發現黃姓男子（左二）與同夥陳姓男子，都是新竹三光幫分子。記者林保光／翻攝 高雄市近3個月間發生多件假檢警詐騙案，車手冒充檢警，持偽造的假扣押處分命令，向受騙人騙錢，連騙人用的假文書都打錯字。警方追捕車手後，溯源查幕後集團，逮捕2名「車手頭」，發現這2人全是新竹「三光幫」幹部。

據了解，高雄市左營、仁武、鳥松地區有6名受騙人，分別在5、6月間，接獲詐騙集團電話，假稱他們的個人資料遭利用洗錢，要扣押他們的存款，後來便由假冒檢警的車手，向受騙人亮出士林地檢署出具的「法務部行政執行假扣押處『份』書」，總計騙走260多萬元。其中鳥松區1名婦人就被騙走100多萬元。

受騙人事後發覺上當報警，員警發現車手用來騙人的假文書，連處分書的「分」都錯打成「份」。員警說，連騙人的文字都打錯字，「騙人也不用功」，民眾如果看清楚文字，就不致於受騙。

高雄市警方連月查捕6名假冒檢警的車手，高雄市刑警大隊偵一隊發現，這些車手都從新竹搭高鐵南下高雄，追查幕後集團，查出車手曾被安排住宿新竹某飯店，且都與陳姓男子（28歲）、 黃姓（21歲）2男子聯繫，7月14日赴新竹市香山區，逮捕陳、黃2人，才發現2人都是新竹「三光幫」分子，在幫派內都身任幹部，掌握幫派金流。