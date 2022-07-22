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他遭通緝裝傻忘記生日、寫假姓名 心虛呼攏仍被識破
高雄30歲劉姓男子日前到路竹區拜訪友人，因現場有6人不斷喧嘩，打擾到附近居民，以為有人聚眾鬧事便報警，員警到場時，發現劉男刻意閃躲，盤查時還支吾其詞，引起注意，一查之下，才得知他涉嫌妨害自由罪遭地檢署通緝，警詢後將人依法逮捕歸案。
據了解，劉男為岡山人，20日下午5時許，前往路竹區文化路與友人碰面，因6人在巷內不斷喧嘩，打擾到附近居民，被誤以為有人聚眾鬧事，便向湖內警分局路竹派出所報案。
員警到場時一行人仍在現場，但盤查到劉男時，卻支吾其詞，還說看警察很有壓力，竟假裝忘記生日，還亂掰姓名，試圖用假資料呼攏警方。
幾經比對查出真實身分後，卻發現他4月底因涉嫌妨害自由罪，遭地檢署通緝，逃了近3個月仍栽在警方手中，警詢後將他依法逮捕並解送地檢署歸案。
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