熱爆了！龜山7旬老翁路倒 險被曬成人乾

軍警用毛巾幫老翁擦拭身體做物理降溫，同時也通報119協助處理。圖/警方提供 近日天氣高溫炎熱，桃園龜山區一名張姓7旬老翁昨天上午獨自出門散步，結果被豔陽曬暈，昏倒在下湖街人行道上，不知過了多久才被路過員警發現，所幸送醫治療後無礙。

警方指出，張翁是被坪頂派出所巡邏員警吳明哲、林哲民發現，2人起先是發現人行道有白色隆起物，以為是民眾亂丟垃圾，經過時多瞄一眼，才發現隆起物是身穿白色上衣的張翁。員警下車查看時，張翁處於無意識狀態，經拍打叫喚約莫2、3分鐘，張翁才慢慢張開眼睛，但全身無力無法自行起身。

老翁向警方表示，自己是出門散步，倒下前只覺得天氣有點熱，但不記得自己怎麼倒下，也不知道躺了多久，感覺眨了一眼就看到員警在叫自己。

吳明哲等人研判老翁是被豔陽曬暈中暑，才會倒在人行道上，隨即將人攙扶到陰涼處並通報119處理，而附近軍營的海軍陸戰隊66旅士兵見營外有狀況也上前關心，並提供冷毛巾、礦泉水幫張翁降溫，最後經過醫院觀察，已無大礙。

警方事後了解，張翁是獨居老人，出門時無人知悉，萬一巡邏員警沒發現，後果不堪設想。