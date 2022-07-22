高溫！機車、汽車擦撞 騎士噴飛掉車頂 男子痛又燙
連日來天氣炎熱，白天氣溫都超過攝氏30度，路面、車輛因長期曝曬艷陽下，溫度更是高得會燙人；嘉義市有名機車騎士與轎車發生車禍，人噴飛落在轎車車頂，由於擔心造成二次傷害，旁人不敢移動傷患，只能撐傘幫忙遮陽，男騎士又痛又燙，直至消防救護人員協助脫困就醫。
本月20日下午1時7分嘉義市消防局接獲報案，世賢路一段與四維路路口發生車禍救護案件，救護人員抵達現場，發現轎車與機車發生事故，年約19歲男騎士因撞擊力道噴飛掉落在轎車車頂，表情痛苦側臥車頂，由於現場天氣炎熱車頂滾燙，轎車車主使用陽傘為男騎士遮蔽，以毛巾墊頭部，避免二次受傷。
救護人員爬上車頂評估傷者傷勢，以長背板與頸圈固定後，在警員幫忙下將傷者移到擔架協助脫困，於救護車內清洗傷口、包紮止血及抽吸式護木固定患肢，幸好騎士穿著長袖、長褲在車頂期間沒有被燙傷，將傷者送往醫院救治，事故現場交由警方釐清事故原因。
市消防局提醒民眾，行車時應保持人車安全距離，如行經路口，均應減速慢行，確認安全無虞再通過。若不慎車禍造成人員受傷，也要留意現場是否保持安全狀態，等候救護人員到場處置，再後送就近適當的醫院治療。
嘉義市氣象站表示，嘉義市區20日那天中午12時到下午2時期間都在攝氏34度～35度，最高氣溫出現在下午1時54分，為攝氏35.7度，體感溫度約38.3度。
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