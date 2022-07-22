陷入火海！新北男車輪打滑失控撞樹 300萬奧迪燒成廢鐵

新北市林口區黃姓男子，今天凌晨與3友共乘一輛白色奧迪RS3，準備開往下福找友人。未料，途中車經北120縣道4.5公里時，疑因車輪打滑自撞路樹，造成整輛車冒煙起火，車內4人即時逃出，兩人撞擊時身體不適，緊急送醫幸無大礙。由於駕駛沒有酒駕，事故原因仍待警調查釐清。

據了解，黃姓男子（42歲）今天凌晨2時許，駕駛一輛白色奧迪RS3，載著李姓車主（47歲）、陳男（52歲）、陳男（54歲）3人，準備到下福找友人敘舊。未料，途中行經新北市林口區北120縣道4.5K公里處，疑因過彎時車輪打滑，導致整輛車失控往路樹撞去。